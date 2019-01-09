Коммунальный ад-2019: правительство показало новые тарифы, украинцы хватаются за сердце

09.01.2019 22:35

В Украине вводятся в действие новые правила управления многоквартирными домами.

Об этом говорится на официальном сайте правительства.



Новые правила касаются водоснабжения, электричества, газа и утилизации отходов.

Новые нормы закона о коммунальные услуги в отношении воды, тепла, электричества, газа и обращения с отходами вступят в силу с 1 мая 2019 года, то есть сразу после завершения отопительного сезона.

На сайте правительства анонсировано, что Закон о жилищно-коммунальных услугах, который регламентирует право потребителя заключать договоры с поставщиком услуг, должен был вступить в силу 10 июня 2018 года, но правительство не успело подготовить все подзаконные акты, поэтому фактическое введение норм в действие пришлось отложить.

Сейчас людям, которые будут устанавливать счетчики, возместят затраты за помощью льгот и субсидий.



В правительстве напомнили, что с 1 ноября 2018 года цена на газ для населения выросла на 23,5%. В 2019, как ожидается, тариф на газ вырастет на 19%. Дальше, по прогнозам, в 2020 году природный газ подорожает на 15%, как и в 2021 году.

Соответственно, будут повышаться тарифы и на тепло, горячую воду и электроэнергию.

Согласно плану повышения тарифов на коммунальные услуги, в 2019 году горячая вода подорожает на 11,5%, как и отопление. Кроме того, будут внесены и структурные изменения в действующий тариф на тепло.

С 2019 года он будет состоять из двух статей: абонентской платы, ее нужно будет вносить целый год ежемесячно, и переменного тарифа, который нужно оплачивать только во время отопительного сезона.

Источник: https://from-ua.com