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Коммунальный ад-2019: правительство показало новые тарифы, украинцы хватаются за сердце
В Украине вводятся в действие новые правила управления многоквартирными домами.
Об этом говорится на официальном сайте правительства.
Новые правила касаются водоснабжения, электричества, газа и утилизации отходов.
Новые нормы закона о коммунальные услуги в отношении воды, тепла, электричества, газа и обращения с отходами вступят в силу с 1 мая 2019 года, то есть сразу после завершения отопительного сезона.
На сайте правительства анонсировано, что Закон о жилищно-коммунальных услугах, который регламентирует право потребителя заключать договоры с поставщиком услуг, должен был вступить в силу 10 июня 2018 года, но правительство не успело подготовить все подзаконные акты, поэтому фактическое введение норм в действие пришлось отложить.
Сейчас людям, которые будут устанавливать счетчики, возместят затраты за помощью льгот и субсидий.
В правительстве напомнили, что с 1 ноября 2018 года цена на газ для населения выросла на 23,5%. В 2019, как ожидается, тариф на газ вырастет на 19%. Дальше, по прогнозам, в 2020 году природный газ подорожает на 15%, как и в 2021 году.
Соответственно, будут повышаться тарифы и на тепло, горячую воду и электроэнергию.
Согласно плану повышения тарифов на коммунальные услуги, в 2019 году горячая вода подорожает на 11,5%, как и отопление. Кроме того, будут внесены и структурные изменения в действующий тариф на тепло.
С 2019 года он будет состоять из двух статей: абонентской платы, ее нужно будет вносить целый год ежемесячно, и переменного тарифа, который нужно оплачивать только во время отопительного сезона.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, коммунальные услуги, тарифы
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