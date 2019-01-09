"Кремль может ликвидировать священника УПЦ МП", - Гай предупредил о дикой провокации РФ из-за Томоса

09.01.2019 08:35

Вчера, 8 января на канале "Прямой" состоялось известное политическое ток-шоу "Прямой эфир", гостем которого стал волонтер и председатель Благотворительного фонда "Мир и Ко", рассказавший информацию насчет готовящейся ужасающей провокации на территории украинского государства со стороны российского агрессора.

Мирослав Гай заявил, что кремлевские преступники могут убить одного из священнослужителей раскольнической Украинской православной церкви Московского патриархата с целью провокации враждебных настроений в Украине, передает "Диалог.UA".

Гай утверждает, что страна-агрессор во всех государствах, которые входят в сферу ее интересов, при помощи различного рода методов осуществляет информационно-психологические операции.

Он отметил, что Москва может совершить акт терроризма или покушение, чтобы разжечь конфликт в украинском государстве на религиозной почве.

Ранее известный украинский религиовед Вячеслав Горшков озвучил поистине масштабный процент приходов УПЦ МП, которые уже в этом году совершат переход под юрисдикцию Православной церкви Украины.

Также Владыка Филарет жестко осадил патриарха Кирилла, который позволяет себя грубо оскорблять константинопольского патриарха Варфоломея.





Источник: www.dialog.ua