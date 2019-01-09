Кремль заметает следы: российским наемникам, воюющим на Донбассе, массово выдают "паспорта" "Л/ДНР" - разведка

09.01.2019 11:45

Военным и наемникам на Донбассе оформляются паспорта террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Пресс-секретарь Минобороны Максим Праута сообщил, что военным РФ, которые воюют на Донбассе, оформляют паспорта псевдореспублик "Л/ДНР", передает "Диалог.UA". Предполагается, что таким образом оккупанты пытаются скрыть пребывание российских войск на временно оккупированных территориях на востоке Украины.

"Во избежание утечки информации о пребывании на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей кадровых российских военнослужащих и наемников, граждан РФ, указанным категориям лиц в кратчайшие сроки оформляются паспорта т. н. "республик", в первую очередь офицерам ВС РФ", - пояснили в Минобороны.

Также известно, что командование из России усиливает меры по сокрытию новой волны ротации российских офицеров на руководящих должностях в составе соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ.



Источник: www.dialog.ua