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Морозы и осадки: синоптики предупредили об ухудшении погоды до конца недели

09.01.2019 18:03
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Морозы и осадки: синоптики предупредили об ухудшении погоды до конца недели

10 января, в четверг, Украина окажется во власти циклона. Погода будет морозной и снежной. Как информирует Replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, синоптики не прогнозируют морозы только в южных областях, где в четверг ожидается мокрый снег. 

На севере и на западе днём будет до 7 градусов мороза, на юге до 3 градусов тепла, в остальных областях от 0 до 5 градусов со знаком минус. 11 января, в пятницу, небольшое потепление придет на восток и в центр страны. В этих областях, а также на юге синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег, а также усиление ветра до 20 метров в секунду. В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидаются обильные осадки в ночные часы. Температура воздуха не изменится.

12 января, в субботу, Гидрометцентр прогнозирует потепление почти во всех областях. В дневные часы температура будет колебаться от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, при этом ночью морозы пока ещё сохранятся, и в некоторых областях будет до 13 градусов со знаком минус. 13 января прогнозируется небольшой снег в большинстве областей Украины, и лишь в южных регионах осадков не будет. При этом в западных областях синоптики прогнозируют сильные осадки в виде дождя. Ночная температура начнет повышаться.



Теги: Донбасс, погода, мороз, прогноз погоды
 
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