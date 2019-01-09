Муниципальная няня. Как получить компенсацию от государства?

09.01.2019 15:15

С лета в украинских медиа и соцсетях гуляет миф, что якобы с 2019 года в Украине отменят декретный отпуск. Украинцев пугают, что работающие родители будут вынуждены выходить на работу сразу после рождения ребенка, а ухаживать за их младенцами будут присылать государственных нянь. В Министерстве социальной политики объясняют, что это все слухи, и появились они из-за неверной трактовки новой государственной программы «Муниципальная няня». Что на самом деле она предусматривает и на какую помощь могут рассчитывать молодые родители, узнавали наши эксперты.





Сколько возместит государство? «Муниципальная няня» – это правительственный проект по поддержке молодых родителей, который заработал с 1 января 2019 года. В его рамках государство компенсирует часть расходов на услуги няни для детей до 3-х лет. Сумма возмещения равна размеру прожиточного минимума для детей до 6 лет, на сегодняшний день это 1626 гривен в месяц. В Министерстве соцполитики отмечают, что компенсация на няню не заменяет другие социальные выплаты на ребенка и выплачивается отдельно по желанию родителей.

«Государственная помощь в семье остается, а если захочет воспользоваться такой опцией, как «Муниципальная няня» – это дополнительный бонус», – уверяет министр социальной политики Андрей Рева.

Никаких обязательств выходить из декретного отпуска из-за «Муниципальной няни» также нет. В ведомстве отмечают, что на компенсацию за услугу могут рассчитывать как работающие, так и находящиеся в декретном отпуске родители.

«Мама может не выходить на работу, а просто нанимать няню для помощи, и за это можно получать такую ​​компенсацию», – добавляет заместитель министра Александра Чуркина.

Какие условия возмещения? Согласно постановлению Кабмина, родители сами ищут и выбирают специалиста. Единственное обязательное условие для компенсации от государства – это официальное трудоустройство сиделки. Органы соцзащиты оставляют за собой право проверить в государственных реестрах информацию о няне. Она должна быть или физическим лицом-предпринимателем, или юридическим лицом, предоставляющим услуги ухода за детьми.

Юрист ОО «Трудовые Инициативы» Георгий Сандул одобряет это условие, ведь сегодня большинство нянь работают в «тени» и не имеют никаких социальных гарантий.

«Нормирование труда неформально занятых работников, доля которых по разным подсчетам составляет до 30% занятого населения, – это положительный шаг для обеспечения их социальной защиты», – уверен Сандул.

Как оформить? Для оформления государственной помощи родителям нужно обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства. С собой надо иметь паспорт и идентификационный код одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка, а также копию официально заключенного с няней договора. Кроме того, нужно написать заявление на получение компенсации и предоставить документы, подтверждающие оплату услуг няни (квитанции, чеки, выписки с банковского счета и т.п.).

Срок подачи документов – месяц с момента заключения соглашения с няней. Кроме того, ежемесячно до 5 числа нужно предоставлять документы об оплате труда няни. В правительстве обещают, что это можно будет сделать в управлении соцзащиты или электронной почте. Решение о начислении компенсации принимают местные органы соцзащиты в течение 10 дней с даты подачи документов.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля