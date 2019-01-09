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Нафтогаз закупает газ для украинцев дороже, чем платят европейцы

09.01.2019 19:30
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Нафтогаз закупает газ для украинцев дороже, чем платят европейцы

редняя цена импортного природного газа в декабре 2018 г. составила 329,04 долл./1000 м3, по данным Государственной фискальной службы Украины. 

При таможенном оформлении во время ввоза на территорию Украины с 1 по 31 декабря средняя стоимость составила 9062,3 грн./1000 м3. 

Стоит отметить, что по данным из открытых источников, максимальная цена газа на немецкой бирже NCG составила 294,8 долл./1000 м3 и была зафиксирована 17 декабря. 

На торгах на NCG 10 декабря цена составила 270,6 долл./1000 м3, на торгах 28 декабря – 297,8 долл./1000 м3. Также стоит отметить, что для своих закупок НАК "Нафтогаз Украины" берет в расчет цену на NCG, поскольку это максимальная цена в ЕС. 

На голландской газовой бирже TTF газ стоил дешевле: 17 декабря - 287,1 долл./1000м3, 10 декабря - 263 долл./1000 м3, 28 декабря – 272,6 долл./1000 м3.

 

Источник: https://antikor.com.ua 



Теги: Украина, Донбасс, цена, Нафтогаз
 
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