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Новый вид социальной помощи, если серьезно болеет ребенок
Государство немного поддержит родителей и опекунов, чьи дети имеют тяжелые заболевания или получили травмы. Ради ухода одному из родителей приходится увольняться. А между постановкой диагноза и установлением группы инвалидности для ребенка часто проходят месяцы. Семьи, где случилось подобное горе, однозначно нуждаются в финансовой поддержке.
1 января вступил в силу Закон Украины, которым предусматрено усиление социальной защиты для граждан, которые ухаживают за больными детьми, до установления инвалидности.
Чтобы ввести этот вид социальных выплат, народные депутаты приняли Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усилению социальной защиты лиц, ухаживающих за больными детьми», или, проще говоря, Закон № 2476.
Новым Законом предусматривается создание нового вида пособия при наличии у ребенка:
тяжелого перинатального поражения нервной системы, тяжелого врожденного порока развития, редкого орфанного заболевания, онкологии, онкогематологического заболевания, ДЦП, тяжелого психического расстройства, сахарного диабета I типа (инсулинозависимый), острого или хронического заболевания почек IV степени.
Также касается этот закон и родителей детей, которые получили тяжелую травму, нуждающихся в трансплантации органа или паллиативной помощи.
Стоит отметить, что получение этой соцпомощи никак не зависит от того, какие другие социальные выплаты у человека уже есть. Кроме того, период, в течение которого попечитель получает помощь на ребенка, должен засчитываться ему в страховой стаж.Это значит, что время вынужденной нетрудоспособности для того, кто ухаживает за больным ребенком, будет учтено при начислении ему пенсии.
Отмечается, что помощь будет выплачиваться в размере прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Для назначения пособия необходимо представить:
заявление о назначении помощи по форме, установленной центральным органом исполнительной власти;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия опекуна, попечителя, приемных родителей, родителей-воспитателей;
свидетельство о рождении ребенка; справку о заболевания ребенка.
Чтобы получать данный вид соцпомощи, нужно обратиться в территориальное управление социальной защиты. Помощь будет начисляться со дня подачи заявления.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, болезнь, ребенок, помощь, социальная помощь
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