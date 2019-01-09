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Политолог рассказал, с какими проблемами столкнутся украинцы после новогодних праздников
Большинство прихожан особо не погружается в вопросы, связанные с подписанием Томоса. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал директор Европейского института политической культуры Александр Булавин.
По словам нашего собеседника, Украина за последнее время пережила такое количество шоковых событий, что сказать сегодня о том, что новогодние праздники были выдающимися, нельзя.
«Украину удивить событиями невозможно. Тем более, что всегда праздники ассоциируются у людей с отдыхом, с хорошим настроением и так далее, поэтому даже если какие-то события и происходили, они оказались незаметными для населения Украины», - отмечает политолог.
Единственное событие, на которое эксперт обращает внимание, - это «раскрученное СМИ подписание Томоса».
«Отмечали это сравнительно небольшие группы людей. И, судя по репортажам украинских медиа, греко-католиков в этих группах было не меньше, чем представителей церкви Киевского патриархата. Другое дело, что Томос надо вернуть обратно в Стамбул, поскольку он не имеет силы даже в рамках тех правил, которые существуют в Константинопольском патриархате, хотя это, скорее, Стамбульский патриархат. С учетом того, что целый ряд православных иерархов не подержали это решение и в связи с тем, что некоторые из них заявили, что необходимо провести Вселенский собор и обсудить эту ситуацию в украинском православии, фактически этот Томос не обрел силы», - отмечает Булавин.
«Опять же, я хочу сказать, что назвать это событие громким нельзя, потому что, во-первых, это касается достаточно узкого круга людей. В основном церковных иерархов и служителей. Большинство прихожан особенно в это не погружается, не разбирается и продолжает ходить в свои храмы. Во-вторых, ситуация в целом в стране напряженная. И, отойдя от праздников, жители столкнутся с новыми проблемами, в первую очередь – бытовыми. Как известно, украинские власти пообещали МВФ новые повышения стоимости жилищно-коммунальных расходов. Да и в других сферах нас ожидают ожидаемые сложные проблемы», - добавляет собеседник издания.
Теги: политика, Украина, Донбасс, религия, проблемы
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