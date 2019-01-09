Россия стянула в Крым тысячи военных

09.01.2019 19:45

В аннексированный Крым прибыли более тысячи российских военных, среди которых есть призывники. Об этом сообщило Минобороны РФ, отметив, на полуострове проходят учения подразделений так называемой береговой охраны Черноморского флота.

В Минобороны уточнили:

«Военнослужащие соединения береговой обороны из состава армейского корпуса Черноморского флота отрабатывают задачи боевой подготовки на полигонах в Крыму».

По информации, во время учений военных обучают огневым упражнениям, тактике и управлению боевых машин. В российском ведомстве добавили:

«Для личного состава оборудованы дополнительные места обогрева, где военнослужащие могут отогреться, просушить верхнюю одежду и выпить горячего чая в перерыве между занятиями».

Также, в учениях задействовали больше 100 единиц боевой техники.

Источник: https://donpress.com