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Россия стянула в Крым тысячи военных
В аннексированный Крым прибыли более тысячи российских военных, среди которых есть призывники. Об этом сообщило Минобороны РФ, отметив, на полуострове проходят учения подразделений так называемой береговой охраны Черноморского флота.
В Минобороны уточнили:
«Военнослужащие соединения береговой обороны из состава армейского корпуса Черноморского флота отрабатывают задачи боевой подготовки на полигонах в Крыму».
По информации, во время учений военных обучают огневым упражнениям, тактике и управлению боевых машин. В российском ведомстве добавили:
«Для личного состава оборудованы дополнительные места обогрева, где военнослужащие могут отогреться, просушить верхнюю одежду и выпить горячего чая в перерыве между занятиями».
Также, в учениях задействовали больше 100 единиц боевой техники.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, Крым, военные
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