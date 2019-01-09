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Скандал в ВСУ, задержано руководство: что происходит
В Черниговской области четверо военных, отвечающих за безопасность на полигоне во время учений были обнаружены «под шафе»
Инцидент произошел 4 января, под Черниговым, в поселке Гончаровское. Четверо офицеров были обнаружены в состоянии алкогольного опьянения.
Ними оказались заместитель начальника штаба воинской части, а также командир и заместитель командира танковой роты и командир взвода.Данные сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона.
На командиров была возложена ответственность за серьезные учения на полигоне — офицеры должны были лично контролировать дисциплину подчиненных военнослужащих.
В прокуратуре отметили, что поведение командиров могло привести к чрезвычайным ситуациям с личным составом и возникновения других рисков, отметили в прокуратуре.
На офицеров составлены протоколы о совершении административного правонарушения. Документы ушли в судебные органы.
Ситуацию с пьяными офицерами подтвердили и в оперативном командовании «Север». Там отметили , что четверо офицеров одной из их военных частей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения в пятницу, 4 января.
Тут есть важное уточнение: в командовании утверждают, что на тот момент военнослужащие уже были якобы уволены. Их отставка произошла 31 декабря 2018 года.
Военнослужащие систематически не соблюдали условия контракта, нарушали воинскую дисциплину, употребляли алкогольные напитки в служебное время, за что на них неоднократно складывались админпротоколы и проводились служебные расследования, – сообщили в ОК «Север».
Там также утверждают, что никакие учения в соответствующей воинской части на полигоне не проводились, а военнослужащие-нарушители находились в этом месте в связи со сдачей должности и закрепленного за ними имущества.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, скандал, военные, Черниговская область, ВСУ
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