Скандал в ВСУ, задержано руководство: что происходит

09.01.2019 16:30

В Черниговской области четверо военных, отвечающих за безопасность на полигоне во время учений были обнаружены «под шафе»

Инцидент произошел 4 января, под Черниговым, в поселке Гончаровское. Четверо офицеров были обнаружены в состоянии алкогольного опьянения.

Ними оказались заместитель начальника штаба воинской части, а также командир и заместитель командира танковой роты и командир взвода.Данные сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона.

На командиров была возложена ответственность за серьезные учения на полигоне — офицеры должны были лично контролировать дисциплину подчиненных военнослужащих.

В прокуратуре отметили, что поведение командиров могло привести к чрезвычайным ситуациям с личным составом и возникновения других рисков, отметили в прокуратуре.

На офицеров составлены протоколы о совершении административного правонарушения. Документы ушли в судебные органы.

Ситуацию с пьяными офицерами подтвердили и в оперативном командовании «Север». Там отметили , что четверо офицеров одной из их военных частей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения в пятницу, 4 января.

Тут есть важное уточнение: в командовании утверждают, что на тот момент военнослужащие уже были якобы уволены. Их отставка произошла 31 декабря 2018 года.

Военнослужащие систематически не соблюдали условия контракта, нарушали воинскую дисциплину, употребляли алкогольные напитки в служебное время, за что на них неоднократно складывались админпротоколы и проводились служебные расследования, – сообщили в ОК «Север».

Там также утверждают, что никакие учения в соответствующей воинской части на полигоне не проводились, а военнослужащие-нарушители находились в этом месте в связи со сдачей должности и закрепленного за ними имущества.

Источник: https://from-ua.com