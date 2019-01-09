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Суд Львова приговорил к 10 годам лишения свободы украинца-боевика "ЛНР"

09.01.2019 13:45
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Суд Львова приговорил к 10 годам лишения свободы украинца-боевика "ЛНР"

В пресс-центре Службы безопасности Украины во Львовской области сообщили, что Галицкий районный суд Львова заочно приговорил к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества боевика так называемой "Луганской народной республики", передает replyua.net.

Злоумышленник был в рядах незаконных вооруженных формирований в Краматорске с 2014 года. "Находясь в составе группировки он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции и украинских военных. Злоумышленник, в частности, осуществлял обстрелы позиций украинских подразделений для огневого прикрытия диверсионных групп боевиков", - сообщили в СБУ.

Суд признал его виновным в совершении преступления по части первой статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группы или террористической организации). Поскольку приговоренный находится в розыске, начало срока отбывания его наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного решения в исполнение. Правоохранители направляют усилия для поиска злоумышленника.



Теги: Донбасс, Львов, суд, ЛНР
 
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