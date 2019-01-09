Супрун объяснила украинцам, как самостоятельно отличить грипп от простуды

09.01.2019 20:00

Грипп и простуда - это разные заболевания и поэтому их лечение отличается. Об этом на воей странице в Facebook рассказала глава Минздрава Ульяна Супрун, которая объяснила, как отличить грипп от простуды.

По ее словам, основное отличие в том, что простуда всегда начинается постепенно, а ощутить слабость или невысокую температуру можно лишь спустя несколько дней. А симптомы гриппа развиваются резко. Как правило, болезнь начинается сразу с высокой температуры, слабости, боли в глазах и мышцах. Можно легко определить, когда началась болезнь.

Во время простуды температура может подняться до 37,5 и остаться на этом же уровне. А во время гриппа температура тела повышается до 38 градусов и выше.

Проявления интоксикации во время простуды практически незаметны, при этом человек ощущает слабость. Во время заболевания гриппом характерна ломота тела, озноб, головная и мышечная боль, которые сопровождают болезнь с самого начала.

Насморк характерен больше для простуды, а во время гриппа он может вовсе отсутствовать или появиться на 2-3-й день.

При простуде кашель может вызывать боль в горле, при этом он не очень выражен. Однако во время гриппа это один из главных признаков и может вызывать боль в грудной клетке.

Боль в горле - один из признаков простуды, он нехарактерен для начала гриппа и может появиться лишь на 3-4-й день болезни.

При простуде может быть ощущение "песка" в глазах, а при гриппе характерны боль в глазах, слезоточивость, покраснение и светобоязнь.

Во время простуды может ощущаться одышка, однако это может быть связано лишь с заложенностью носа. А при гриппе одышка связана с дыхательной недостаточностью, при ощущении которой необходимо сразу обратиться к врачу.

Также и.о. министра здравоохранения дала советы, которых нужно придерживаться при болезни:

обычную простуду организм может побороть сам с помощью постельного режима и обильного питья на протяжении 3-4 дней;

для лечения гриппа или простуды с осложнениями необходимо использовать противовирусные лекарства - такие как озельтамивир, занамивир и балоксавир, но только в случае, если их прописал врач;

препараты, которые уменьшают боль в горле или кашель, лишь на время могут улучшить состояние;

сбивать температуру взрослым необходимо лишь в том случае, если она поднялась до 38,5 градусов и выше, при этом используя парацетамол или ибупрофен;

не лечить вирусные заболевания антибиотиками, такие виды медикаментов выписывают лишь при бактериальных заболеваниях, таких как пневмония или бронхит;

если появилась одышка, высыпание на коже, кровохаркание, синюшность на коже, тошнота, диарея, боль в груди, понижение давления, слабый пульс, аритмия, нарушение сознания или судороги, необходимо сразу обратиться к врачу или вызвать "скорую".

Глава МСОЗ рекомендует не заниматься самолечением и в любом случае обращаться за помощью к врачу для установления точного диагноза.

Источник: strana.ua