Томос запустил процесс призная ПЦУ всеми в православном мире: кто поддержит Украину, и как в ответ ударит РПЦ

09.01.2019 19:15

Официальное получения Томоса и рождение автокефальной поместной Православной церкви Украины (ПЦУ) дает начало долгому, но необходимому процессу признания ее со стороны других сестер церквей, который имеет свои правила и каноны.

Православная церковь Украины, восстановив историческую справедливость, стала автокефальной поместной церковью - одной из 15 независимых поместных церквей, которые образуют мировую православную семью, пишет "Радио Свобода".

Получив томос из рук Вселенского патриарха Варфоломея 6 января 2019, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний стал братом другим Предстоятелей Поместных Церквей, а украинская церковь - церковью-сестрой. Теперь должно начаться процесс признания со стороны других церквей. Перед вручением томоса патриарх Варфоломей направил письмо всем предстоятелям поместных церквей, в котором выразил надежду, что его братья предстоятели знают о «желание и высказанные стремление Украины» получить автокефалию.

Он также выразил надежду, что украинскую церковь будет признано другими церквями, и митрополита Киевского и всей Украины должны вспоминать в диптиха после Православной церкви Чешских земель и Словакии - то есть на 15-м месте. «Если мы решим игнорировать наших братьев, которые переживают моменты агонии в Украине, мы не будем иметь никакого оправдания в судный день», - отметил патриарх Варфоломей в своем письме .

Факторы, способствующие признанию

Во-первых, создание ПЦУ произошло канонически, и церковь-мать дала автокефалию церкви-дочери, что томос было оформлено и выдано канонически и вручено, без нарушений; ПЦУ согласилась с рекомендацией Константинополя и приняла «скромную» модель митрополии во главе с митрополитом, а не патриархат с патриархом - по крайней мере пока; Было учтено пожелание Константинополя и патриарх Филарет и митрополит Макарий не предъявляли свои кандидатуры на предстоятеля новой церкви; Что в Объединительном соборе участвовали и представители и УПЦ (МП), которые к тому же, как ожидается, займут лидирующие места в иерархии ПЦУ; Что переход приходов в новую церковь, который уже исчисляется десятками, происходит мирно и бесконфликтно; Что патриарх Варфоломей действует с выдержкой и не подвергается, по выражению одного издания, на «истерику со стороны РПЦ», а митрополит Епифаний во время Рождественского богослужения в Софийском соборе поступил благородно и вспомнил предстоятелей всех поместных православных церквей, в том числе и патриарха РПЦ Кирилла . «Предстоятель Украинской церкви вспомнил предстоятелей всех других поместных православных церквей.

Сделал он это в соответствии с диптихом Константинопольского патриархата, согласно схеме и традиции православного богослужения », - прокомментировал Андрей Юраш , глава департамента по вопросам религий Министерства культуры. Еще фактором, который будет способствовать признанию, является активная поддержка автокефалии со стороны украинской власти - и это выводит тему признания на межгосударственный уровень, а не только на уровень чисто церковной дипломатии Константинополя.



Ситуация в православном мире

Эту ситуацию авторитетный греческий сайт, который освещает православную тематику, Orthodoxia.info, назвал «боевыми лагерями», объясняя, что церкви-сестры разделились в украинском вопросе. По мнению сайта, признание займет определенное время, и для многих предстоятелей признание новой церкви «стало головной болью», учитывая, как разошлись позиции Константинополя и Москвы.

«Сейчас трудно проанализировать степень силы каждой церкви и отнести наверное их предстоятелей к тому или иному лагерю», - пишет на сайте его редактор Андреас Лударос . Важной будет позиция древних патриархатов, где авторитетный, первый по чести в мировом православии - Вселенский патриарх - дарил томос и поросив других братьев-предстоятелей признать новую церковь, которая уже теперь томос.

Вторым в диптихе является Александрийский патриархах и возглавляет его патриарх Феодор Второй. По традиции с древних времен, этот патриарх имеет очень солидный титул и среди прочего называется «Тринадцатым апостолом» и «Судьей вселенной». Как пишут, сам патриарх, который не так давно побывал в Одессе, может и хотел бы сыграть роль посредника между Москвой и Константинополем и занять нейтральную позицию в украинском вопросе, но «на самом деле Александрийский Синод, похоже, не хочет идти по этому пути», а предпочитает занять выжидательную позицию, и поэтому есть надежда на признание ПЦУ со стороны Александрии.

Еще один давний патриархат - Иерусалимский - имеет престиж того, что он расположен в Иерусалиме, а оттуда ведет историю мировое Христианство. «Очень невероятно, чтобы Церковь на Святой Земле поставила под сомнение авторитет Вселенского патриарха», - отмечает Лударос, считая, что Иерусалимская церковь признает ПЦУ без проблем.



Европейские патриархаты

Отдельно выносят позицию Сербской церкви , которую возглавляет патриарх Ириней . Уже после предоставления томоса Православной церкви Украины Ириней сказал , что Константинопольский патриарх принял «политическое решение, узаконив раскол».

Но при этом Ириней отметил, что Сербская церковь "не болеет ни за одну из сторон, а руководствуется лишь канонам». Обозреватели отмечают, что Сербская церковь не имеет ничего против Украинской церкви как таковой, а скорее руководствуется соображением о том, что украинский томос может активизировать усилия православных церквей Македонии и Черногории активно добиваться автокефалии. Болгарская церковь , которая вместе с Антиохийской и Грузинской, а также РПЦ, не участвовала в Всеправославного собора на Крите в 2016 году, который собирал патриарх Варфоломей, сейчас активно не выражает позицию по украинскому вопросу.

Румынская церковь , как считается , может быть одной из первых, кто признает украинскую сестру - патриарх Варфоломей участвовал в освящении самого высокого православного храма в мире в Бухаресте в конце 2018 года и его тепло принимал Румынский патриарх Даниил . «Я уверен, что Румынская православная церковь будет участвовать в сохранении единства и праведности церкви», - говорится в послании Вселенского патриарха епископата Румынской церкви когда он был в Бухаресте и в котором он просил признать Украинскую автокефалию.

По Польской православной церкви и Православной церкви Чешских земель и Словакии , то греческий сайт называет их одними из «наиболее русофильских», а с другой стороны, официальный Киев активно вел работу в Польше, Чехии и Словакии в плане церковного признания ПЦУ. Почетный патриарх Филарет не так давно спрогнозировал, что украинскую церковь признают все - кроме РПЦ, а также Сербской и Антиохийской церквей. «Томос Вселенского патриарха Варфоломея поддерживает сейчас много поместных церквей. Некоторые православные церкви не поддержат.

Но в будущем поддержат все. Другого пути нет, - сказал Филарет. - И в будущем все православные церкви признают украинскую церковь. Почему? Потому что она большая», - отметил Патриарх.



Источник: www.dialog.ua