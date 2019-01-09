Труп в чемодане: убийство девушки в Днепре обрастает подробностями

09.01.2019 12:00

Для начала replyua.net напоминает, что 4 января в одном из мусорных контейнеров Днепра был найден чемодан, в котором находилось тело неизвестной девушки. Вскоре тело опознали.

Оно принадлежит некой 19-летней Дарье Белоус, которая учился в одном из колледжей города. В Днепр она приехала из Харьковской области, где за два года до этого она была лишена родительской опеки. Последний раз она выходила на связь со своими родственниками 4 января, после чего ее мобильный телефон уже был отключен. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, девушка умерла в результате механической асфиксии.



В социальных сетях продолжают обсуждать это резонансное убийство. Многие комментаторы дают советы полиции о том, где и как лучше искать подозреваемых. Так, некоторые из них советуют обратить внимание на частный сектор, расположенные неподалеку от места, где был найден труп. По их словам, там установлено много камер видеонаблюдения, на которые мог попасться предполагаемый убийца. Также существует предположение, что убийцей девушки может оказаться не молодежь, а уже состоявшиеся в жизни люди.



А на странице погибшей в социальной сети Instagram, некая Марина намекнула, что следует обратить внимание на бывшего парня Дарьи. Якобы девушка очень переживала из-за их расставания, поэтому не исключено, что именно он мог расправиться со своей бывшей пассией. Также один из подписчиков ее страницы пишет следующее: «Вся информация, которая есть в новостях – вранье. Я знаю, что он из Турции и вчера вечером уже был в своей стране. Откупился по-тихому и смылся. Но его ищет Интерпол, и вот там деньги не помогут. Также я знаю, что соучастники еще в Днепре. Вот их предстоит найти».