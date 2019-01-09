Украинцы могут на юбилей сыграть ещё одну церемонию бракосочетания

09.01.2019 08:15

Министерство юстиции внедрило новую услугу для граждан Украины - проведение юбилейой церемонии бракосочетания, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Минюста.



Услугу предоставляют традиционно отделы государственной регистрации актов гражданского состояния по всей Украине. "Прожив дружно и счастливо со своим избранником 25, а может и 50 лет, вы получите возможность повторить обряд и напомнить себе о самом счастливом дне вашей жизни.

Вы снова сможете сказать" Да "своей второй половинке и почувствовать те незабываемые эмоции. Отпраздновать юбилей брака можно , заказав в любом РАГС страны повторную церемонию бракосочетания ", - сообщила начальник Управления государственной регистрации актов гражданского состояния Ирина Дубиковская.



Напомним, органы государственной власти сейчас вовлечены в большое количество реформ. В частности, они пытаются стать "ближе к народу", внедряя интересные услуги, электронные возможности подачи разных заявлений и получение тех же услуг.