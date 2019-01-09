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Украинцы ставят на Зеленского: актер стал одним из фаворитов президентской кампании по версии букмекеров

09.01.2019 11:30
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Украинцы ставят на Зеленского: актер стал одним из фаворитов президентской кампании по версии букмекеров

Букмекеры международного холдинга Parimatch высоко оценивают шансы руководителя студии «Квартал 95» Владимира Зеленского победить на президентских выборах, пишет Политека.

Коэффициент на его успех – 3,5. Таким образом, тот, кто поставит на Зеленского сегодня, сможет увеличить свои вложения в три с половиной раза. По этому показателю актер входит в тройку лидеров гонки вместе с Юлией Тимошенко и действующим главой государства Петром Порошенко.

При этом коэффициент на победу Анатолия Гриценко, Святослава Вакарчука, Юрия Бойко, Андрея Садового, Арсения Яценюка и Олега Ляшко существенно выше, чем у тройки лидеров. Но это свидетельствует о том, что букмекеры оценивают шансы на успех этих кандидатов как достаточно небольшие.



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, фаворит
 
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