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Украинцы ставят на Зеленского: актер стал одним из фаворитов президентской кампании по версии букмекеров
09.01.2019 11:30
Букмекеры международного холдинга Parimatch высоко оценивают шансы руководителя студии «Квартал 95» Владимира Зеленского победить на президентских выборах, пишет Политека.
Коэффициент на его успех – 3,5. Таким образом, тот, кто поставит на Зеленского сегодня, сможет увеличить свои вложения в три с половиной раза. По этому показателю актер входит в тройку лидеров гонки вместе с Юлией Тимошенко и действующим главой государства Петром Порошенко.
При этом коэффициент на победу Анатолия Гриценко, Святослава Вакарчука, Юрия Бойко, Андрея Садового, Арсения Яценюка и Олега Ляшко существенно выше, чем у тройки лидеров. Но это свидетельствует о том, что букмекеры оценивают шансы на успех этих кандидатов как достаточно небольшие.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, фаворит
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