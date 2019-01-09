В Украину идет мощнейший циклон

09.01.2019 12:30

В ближайшие дни Украина окажется в центре циклона. По всей стране прогнозируют сильные снегопады, сообщает Укргидрометцентр.

В среду, 9 января, на юго-востоке страны ожидают прекращение снегопадов и даже ожидают солнечную погоду с потеплением. На остальной территории страны снег и все так же морозно, до минус 5-8 ниже нуля.

В четверг, 10 января, снегопады снова вернутся на всю территорию страны. На юго-востоке местами мокрый снег с дождем. Там температура будет от -1 мороза до +1 тепла. На остальной территории от -3 до -6 мороза днем и до 8-10 мороза ночью.

В пятницу, 11 января, погода в Украине будет схожей с предыдущим днем. В центре и на севере страны возможно ослабление морозов. Но осадки в виде снега и мокрого снега с дождями на юго-востоке сохранятся.

Источник: https://from-ua.com