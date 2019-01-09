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В Украину идет мощнейший циклон
В ближайшие дни Украина окажется в центре циклона. По всей стране прогнозируют сильные снегопады, сообщает Укргидрометцентр.
В среду, 9 января, на юго-востоке страны ожидают прекращение снегопадов и даже ожидают солнечную погоду с потеплением. На остальной территории страны снег и все так же морозно, до минус 5-8 ниже нуля.
В четверг, 10 января, снегопады снова вернутся на всю территорию страны. На юго-востоке местами мокрый снег с дождем. Там температура будет от -1 мороза до +1 тепла. На остальной территории от -3 до -6 мороза днем и до 8-10 мороза ночью.
В пятницу, 11 января, погода в Украине будет схожей с предыдущим днем. В центре и на севере страны возможно ослабление морозов. Но осадки в виде снега и мокрого снега с дождями на юго-востоке сохранятся.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, погода, циклон
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