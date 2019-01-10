- Боец ВСУ: Если сюда придут Путин и Кадыров, моим детям здесь не жить; помни, Володя, мы будем защищать каждый сантиметр, и наша земля станет для вас могилой09:09
- Коммунальный ад-2019: правительство показало новые тарифы 22:35
- Жителям неподконтрольной Горловки предложили вооружиться лопатами21:41
- Первый уровень опасности: На Донбассе объявлено штормовое предупреждение21:20
- Россия подготовила для ОРДО «концепцию геополитического развития»21:04
- Климкин удивил заявлением о вступлении Украины в НАТО и ЕС20:38
- Из мариупольского зоопарка сбежал хищник (ФОТО)20:20
- Супрун объяснила украинцам, как самостоятельно отличить грипп от простуды20:00
- Россия стянула в Крым тысячи военных 19:45
- Нафтогаз закупает газ для украинцев дороже, чем платят европейцы19:30
Боец ВСУ: Если сюда придут Путин и Кадыров, моим детям здесь не жить; помни, Володя, мы будем защищать каждый сантиметр, и наша земля станет для вас могилой
Украинский доброволец, прошедший многие горячие точки, рассказал, за что воюет на Донбассе и почему снова взял в руки оружие. В facebook опубликовано видео с украинским бойцом, которое набрало сотни тысяч просмотров. На нем доброволец откровенно говорит о своем выборе жизненного пути. И "благодарит Путина" за "помощь" в формировании украинской нации и создании армии. Об этом сообщает "Диалог.UA".
Короткий любительский видеоролик, который загружен в Сеть достаточно давно, продолжает пользоваться популярностью у пользователей и неизменно вызывает восхищение в украинском сегменте социальных сетей. Хотя имя и даже лицо бойца так и остались "за кадром".
Он признается, что если б ему раньше кто-нибудь сказал, что нечто подобное будет происходить в Украине, он бы никогда не поверил. "Путин пусть рулит в своей России, здесь моя страна, здесь Украина, и мы сами разберемся как-нибудь в своих проблемах... Знаю одно, если сюда придет Путин с Кадыровым, моим детям не будет шанса жить в этой стране. Мы воюем за свои семьи, за будущее своих детей", - говорит воин.
Теги: Донбасс, Путин, ВСУ, боец, Кадыров
- "Забудь наконец про Украину", - бойцы ВСУ записали эмоциональное поздравление для Путина (ВИДЕО 18+)
- Почему террористы активизировались на Донбассе: генерал объяснил, что нужно боевикам "ДНР/ЛНР"
- "Было очень жарко: смельчаков" больше нет,...а флаг ЕСТЬ" - боец ВСУ о прошедшей ночи в зоне АТО (ФОТО)
- Путин живет в страхе: в Кремле панически боятся, что Украина соберется с силами и освободит Донбасс военным путем, - Карин
- В переговорах нет смысла: Путин не собирается завершать войну на Донбассе – эксперт
- Поседел в 21 год: волонтер рассказал о погибшем на Донбассе бойце АТО
- КПП на лінії зіткнення завалило снігом09:35
- Ветер, туман и снегопад: непогода продолжает атаковать Донбасс09:19
- А по новостям трассы почищены: В соцсетях рассказали о дороге из Луганска в Ровеньки09:14
- Ситуация на КПВВ сегодня, 10 января: У линии разграничеия стоят сотни машин08:31
- После допроса в полиции умер мужчина08:18
- Воины ООС с гражданского квадрокоптера разгромили позицию боевиков. ВИДЕО08:09
- Жителям неподконтрольной Горловки предложили вооружиться лопатами21:41
- Первый уровень опасности: На Донбассе объявлено штормовое предупреждение21:20
- Россия подготовила для ОРДО «концепцию геополитического развития»21:04
- Из мариупольского зоопарка сбежал хищник (ФОТО)20:20
- КПП на лінії зіткнення завалило снігом09:35
- Dell представила ноутбук-трансформер с "шестым чувством"09:20
- Ветер, туман и снегопад: непогода продолжает атаковать Донбасс09:19
- А по новостям трассы почищены: В соцсетях рассказали о дороге из Луганска в Ровеньки09:14
- Боец ВСУ: Если сюда придут Путин и Кадыров, моим детям здесь не жить; помни, Володя, мы будем защищать каждый сантиметр, и наша земля станет для вас могилой09:09
- Индийский футболист превзошел Месси08:40
- Нибиру взрывом уничтожила Венеру: планета-убийца готова к решающему удару перед нападением на Землю08:36
- Ситуация на КПВВ сегодня, 10 января: У линии разграничеия стоят сотни машин08:31
- Определились участники национального отбора на «Евровидение-2019»08:20
- После допроса в полиции умер мужчина08:18
- Названа самая распространенная болезнь после новогодних праздников22:10
- Супрун объяснила украинцам, как самостоятельно отличить грипп от простуды20:00
- Эти знаки Зодиака постоянно за все оправдываются18:55
- «Доступные лекарства». Как можно получить бесплатные медикаменты14:30
- Медики рассказали, кому ни в коем случае нельзя употреблять имбирь09:48
- Названы пары знаков зодиака с самой большой совместимостью09:31
- Стало известно, какие популярные продукты могут ускорить старение20:55
- Популярная японская диета поможет резко похудеть20:28
- Статус ребенка, пострадавшего от войны на Донбассе: Заявление можно подать в ЦПАУ Мариуполя18:07
- Какие черты характера могут передаваться по наследству16:24
- Никогда не выбрасывайте проросший чеснок: есть причина
- Люди Медведчука прибыли в "ДНР" для "переговоров": СМИ озвучили цель скандального визита
- "Оцените глубину дыры, в которую ввергли Донбасс "защитники"", - в Сети высмеяли "достижение" "Центробанка ДНР"
- Батюшка Московского патриархата из Донецка с пулеметом пошел против Украины
- В Донецке поражены ценами на мясо после Нового года: "Цены дурдом, где же обещанная стабилизация"
- Не поможет даже Керченский мост: появился мрачный прогноз по Крыму
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо
- На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен
- "Не раз оскверняли", - на Донбассе показали "растущее" кладбище соратников убитого главаря ''ЛНР''