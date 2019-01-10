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Кто будет кричать: "Спаси, Россия, Путин, приди!" - Арестович предупредил об опасности в ряде регионов Украины

10.01.2019 16:42
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Кто будет кричать: "Спаси, Россия, Путин, приди!" - Арестович предупредил об опасности в ряде регионов Украины

Одной из самых главных и сложных проблем современной Украины остается борьба с крупными коррупционерами в регионах, особенно в регионах, где есть лояльные к России чиновники.

Военный и политический эксперт Алексей Арестович счиаает, что крупнейшие коррупционеры-сепаратисты в регионах будут разжигать ситуацию по примеру Донбасса, передает "Диалог.UA".

"Чем обернется серьезная борьба с коррупцией? Что будет, если вдруг начинать борьбу с региональными элитами: с запорожской, донецкой? Уверен, они устроят на местах новый раунд игры в сепаратизм, "Путин, введи войска - 2": никто не захочет терять коррупционные доходы", - полагает он. Тут Арестович привел в пример поездку народного депутата Борислава Березы по делу Катерины Гандзюк в Херсон. Эксперт утверждает, что политик вернулся с ужасом, сказал, что "там полный кошмар: сепар на сепаре, бандит на бандите, мы теряем Херсонскую область". "Повторюсь, если всерьез начать бороться с коррупцией, там моментально начнут раздаваться крики: спаси, Россия, Путин, приди!" - добавил Арестович.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, коррупция, сепаратизм
 
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