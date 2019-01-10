- Кто будет кричать: "Спаси, Россия, Путин, приди!" - Арестович предупредил об опасности в ряде регионов Украины16:42
- Включение Украины в состав России: российский эксперт Стариков призвал Москву действовать срочно14:58
- Главарь "ДНР" дал прогноз про крах Украины, который провалился спустя сутки11:56
- Чтобы было чем финансировать боевиков!Россия ежегодно вывозит из Донбасса украинского угля на $280 миллионов10:44
- У Порошенко разработаны три плана для предотвращения выборов, - политолог10:41
- "Освобождать Донбасс через 3 года не будет смысла", - командир ООС Громов дал неутешительный прогноз по агрессии РФ09:45
- Боец ВСУ: Если сюда придут Путин и Кадыров, моим детям здесь не жить; помни, Володя, мы будем защищать каждый сантиметр, и наша земля станет для вас могилой09:09
- Коммунальный ад-2019: правительство показало новые тарифы 22:35
- Жителям неподконтрольной Горловки предложили вооружиться лопатами21:41
- Первый уровень опасности: На Донбассе объявлено штормовое предупреждение21:20
Кто будет кричать: "Спаси, Россия, Путин, приди!" - Арестович предупредил об опасности в ряде регионов Украины
Одной из самых главных и сложных проблем современной Украины остается борьба с крупными коррупционерами в регионах, особенно в регионах, где есть лояльные к России чиновники.
Военный и политический эксперт Алексей Арестович счиаает, что крупнейшие коррупционеры-сепаратисты в регионах будут разжигать ситуацию по примеру Донбасса, передает "Диалог.UA".
"Чем обернется серьезная борьба с коррупцией? Что будет, если вдруг начинать борьбу с региональными элитами: с запорожской, донецкой? Уверен, они устроят на местах новый раунд игры в сепаратизм, "Путин, введи войска - 2": никто не захочет терять коррупционные доходы", - полагает он. Тут Арестович привел в пример поездку народного депутата Борислава Березы по делу Катерины Гандзюк в Херсон. Эксперт утверждает, что политик вернулся с ужасом, сказал, что "там полный кошмар: сепар на сепаре, бандит на бандите, мы теряем Херсонскую область". "Повторюсь, если всерьез начать бороться с коррупцией, там моментально начнут раздаваться крики: спаси, Россия, Путин, приди!" - добавил Арестович.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, коррупция, сепаратизм
- Журналист рассказал, почему Путин не сумел дойти до Киева
- Прогноз: Кремль боится "мясорубки" на Донбассе и рассчитывает на маленькую победоносную войну
- Переговоры с Путиным провалятся, Украине дадут серьезное оружие
- Портников: "Путин не откажется от контроля над Донбассом. Нужно это просто понимать и не строить иллюзий"
- Политолог рассказал, кому выгодна война на Донбассе
- Крим повернуть так, як і вкрали – Лойко
- На КПП под Горловкой скончались трое мужчин17:00
- В Донецке, Макеевке и Горловке появились товары со странными названиями16:18
- Видео публикуется впервые: Мысягин показал, как ВСУ разгромили "ДНР" ударом с воздуха. ВИДЕО15:59
- В сети опубликовали новые фото руин донецкого аэропорта15:42
- В Макеевке ведется массовая вырубка молодых деревьев на улицах15:21
- В ОРДО заявили о ранение трех сотрудников КП «Вода Донбасса»14:39
- Боевики «ДНР» требуют у наблюдателей СММ ОБСЕ письменного разрешения на движение14:22
- Кравчук: "Разрушенный Донбасс Россия вернет, потому что он ей не нужен"14:01
- В Макеевке по инициативе «мэра» устраивают «каток в фонтане»13:20
- В Донецке был заминирован дом12:59
- На КПП под Горловкой скончались трое мужчин17:00
- Кто будет кричать: "Спаси, Россия, Путин, приди!" - Арестович предупредил об опасности в ряде регионов Украины16:42
- В Донецке, Макеевке и Горловке появились товары со странными названиями16:18
- Видео публикуется впервые: Мысягин показал, как ВСУ разгромили "ДНР" ударом с воздуха. ВИДЕО15:59
- В сети опубликовали новые фото руин донецкого аэропорта15:42
- В Макеевке ведется массовая вырубка молодых деревьев на улицах15:21
- Канадские астрономы поймали вторую "радиопередачу инопланетян"15:10
- Включение Украины в состав России: российский эксперт Стариков призвал Москву действовать срочно14:58
- В ОРДО заявили о ранение трех сотрудников КП «Вода Донбасса»14:39
- Боевики «ДНР» требуют у наблюдателей СММ ОБСЕ письменного разрешения на движение14:22
- СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ: НЕВИННАЯ ЗАБАВА ИЛИ ГРЕХ?13:44
- От звезды и до воды! Святочные гадания — как и когда правильно гадать на Святки11:36
- Как разным знакам зодиака спасти свои отношения от распада11:12
- Важные приметы об иконах, которые уберегут вас от несчастий10:17
- Названа самая распространенная болезнь после новогодних праздников22:10
- Супрун объяснила украинцам, как самостоятельно отличить грипп от простуды20:00
- Эти знаки Зодиака постоянно за все оправдываются18:55
- «Доступные лекарства». Как можно получить бесплатные медикаменты14:30
- Медики рассказали, кому ни в коем случае нельзя употреблять имбирь09:48
- Названы пары знаков зодиака с самой большой совместимостью09:31
- Никогда не выбрасывайте проросший чеснок: есть причина
- Люди Медведчука прибыли в "ДНР" для "переговоров": СМИ озвучили цель скандального визита
- "Оцените глубину дыры, в которую ввергли Донбасс "защитники"", - в Сети высмеяли "достижение" "Центробанка ДНР"
- Батюшка Московского патриархата из Донецка с пулеметом пошел против Украины
- В Донецке поражены ценами на мясо после Нового года: "Цены дурдом, где же обещанная стабилизация"
- Не поможет даже Керченский мост: появился мрачный прогноз по Крыму
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен
- На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения
- "Не раз оскверняли", - на Донбассе показали "растущее" кладбище соратников убитого главаря ''ЛНР''