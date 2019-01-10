"Освобождать Донбасс через 3 года не будет смысла", - командир ООС Громов дал неутешительный прогноз по агрессии РФ

10.01.2019 09:45

О перспективах освобождения Донбасса от оккупации РФ рассказал командир разведывательного взвода 2-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады Максим Громов. Командир разведывательного взвода 2-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады Максим Громов рассказал о том, как воспринимают ВСУ жители оккупированного Донбасса, передает "Диалог.UA".

По его словам, сейчас при переходе линии фронта и представлении местным жителям украинским военным приходится слышать преимущественно негативную реакцию. "Там есть адекватные люди, но с каждым годом их становится все меньше: выезжают или меняют свои взгляды. Частично я их понимаю, потому что 4 года жить в таком дер**е ... Но лишь отчасти", - отметил военный. Также командир Громов полагает, что перспектива воссоединения с украинцами, прожившими годы в оккупации РФ и тотальной пропаганде, скоро исчезнет. "По моему мнению, если ближайшие 2-3 года это сделать (вернуть Донбасс - ред.) не удастся, не будет ни одного смысла его возвращать. Люди будут верить в свою так называемую "республику". Они устали и не имеют никакого выбора", - пояснил он.