С начала сезона в Украине от гриппа скончались 13 человек

10.01.2019 18:02

С начала эпидемиологического сезона в Украине от гриппа скончались 13 человек.

Об этом в четверг, 10 января, сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья, передает donpress.com.

По данным центра, с 1 октября 2018 года (начало сезона эпидемий) по 6 января 2019 года гриппом и ОРВИ заболели 2,5 млн украинцев. Для 13 из них болезнь закончилась летальным исходом, причем с начала этого года от осложнений, вызванных вирусом гриппа «А» -типа, умерли 5 человек.

На сегодня эпидемические пороги превышены в двух областях Украины: в Киевской — на 2,8%, Житомирской — на 7%. Однако в целом по Украине заболеваемость на 17,6% ниже эпидемического порога.

Медики советуют сделать прививку против гриппа, чтобы обезопасить себя от риска заболеть. Кроме того, в Центре общественного здоровья напоминают, что сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ не должен отвлекать от плановой вакцинации против других заболеваний.