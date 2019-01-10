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С начала сезона в Украине от гриппа скончались 13 человек
С начала эпидемиологического сезона в Украине от гриппа скончались 13 человек.
Об этом в четверг, 10 января, сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья, передает donpress.com.
По данным центра, с 1 октября 2018 года (начало сезона эпидемий) по 6 января 2019 года гриппом и ОРВИ заболели 2,5 млн украинцев. Для 13 из них болезнь закончилась летальным исходом, причем с начала этого года от осложнений, вызванных вирусом гриппа «А» -типа, умерли 5 человек.
На сегодня эпидемические пороги превышены в двух областях Украины: в Киевской — на 2,8%, Житомирской — на 7%. Однако в целом по Украине заболеваемость на 17,6% ниже эпидемического порога.
Медики советуют сделать прививку против гриппа, чтобы обезопасить себя от риска заболеть. Кроме того, в Центре общественного здоровья напоминают, что сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ не должен отвлекать от плановой вакцинации против других заболеваний.
Теги: Украина, Донбасс, грипп, осложнения, эпидемия, ОРВИ, вакцинация, умерли
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