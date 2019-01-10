Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

У Порошенко разработаны три плана для предотвращения выборов, - политолог

10.01.2019 10:41
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У Порошенко разработаны три плана для предотвращения выборов, - политолог

Скандально известный украинский политолог Руслан Бортник прокомментировал предстоящие президентские выборы и заявил, что якобы главной задачей Петра Порошенко является сохранение своей власти, причём любой ценой. Как передает replyua.net, выступая на украинском youtube-канале «Информатор», Бортник заявил, что Порошенко разработал три плана для предотвращения выборов.
«План «А» — это обычная борьба за избирателей. План «B» — это сценарий, о котором уже давно говорят политологи. Он заключается в установлении очередного военного положения с последующей отменой выборов», - отмечает политолог. По его словам, план «С» предусматривает самый радикальный вариант, при котором политические оппоненты Порошенко будут устраняться из предвыборной гонки. Бортник уверен, что план «С» - это наиболее вероятный сценарий. По его мнению, вероятность силового сценария резко возрастает. Он не думает, что уставшее от социальных потрясений общество решится ещё на один Майдан.
Бортник добавил, что может произойти отмена регистрации конкурентных кандидатов, или вдруг может оказаться, что кандидат-оппонент что-то неправильно заполнил. «Начнется физическое устранение из кампании, и вероятность этого высока», - подчеркивает Бортник.



Теги: Донбасс, предотвращение, выборы президента, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх