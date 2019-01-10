У Порошенко разработаны три плана для предотвращения выборов, - политолог

10.01.2019 10:41

Скандально известный украинский политолог Руслан Бортник прокомментировал предстоящие президентские выборы и заявил, что якобы главной задачей Петра Порошенко является сохранение своей власти, причём любой ценой. Как передает replyua.net, выступая на украинском youtube-канале «Информатор», Бортник заявил, что Порошенко разработал три плана для предотвращения выборов.

«План «А» — это обычная борьба за избирателей. План «B» — это сценарий, о котором уже давно говорят политологи. Он заключается в установлении очередного военного положения с последующей отменой выборов», - отмечает политолог. По его словам, план «С» предусматривает самый радикальный вариант, при котором политические оппоненты Порошенко будут устраняться из предвыборной гонки. Бортник уверен, что план «С» - это наиболее вероятный сценарий. По его мнению, вероятность силового сценария резко возрастает. Он не думает, что уставшее от социальных потрясений общество решится ещё на один Майдан.

Бортник добавил, что может произойти отмена регистрации конкурентных кандидатов, или вдруг может оказаться, что кандидат-оппонент что-то неправильно заполнил. «Начнется физическое устранение из кампании, и вероятность этого высока», - подчеркивает Бортник.