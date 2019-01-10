- Чтобы было чем финансировать боевиков!Россия ежегодно вывозит из Донбасса украинского угля на $280 миллионов10:44
- У Порошенко разработаны три плана для предотвращения выборов, - политолог10:41
- "Освобождать Донбасс через 3 года не будет смысла", - командир ООС Громов дал неутешительный прогноз по агрессии РФ09:45
- Боец ВСУ: Если сюда придут Путин и Кадыров, моим детям здесь не жить; помни, Володя, мы будем защищать каждый сантиметр, и наша земля станет для вас могилой09:09
- Коммунальный ад-2019: правительство показало новые тарифы 22:35
- Жителям неподконтрольной Горловки предложили вооружиться лопатами21:41
- Первый уровень опасности: На Донбассе объявлено штормовое предупреждение21:20
- Россия подготовила для ОРДО «концепцию геополитического развития»21:04
- Климкин удивил заявлением о вступлении Украины в НАТО и ЕС20:38
- Из мариупольского зоопарка сбежал хищник (ФОТО)20:20
У Порошенко разработаны три плана для предотвращения выборов, - политолог
Скандально известный украинский политолог Руслан Бортник прокомментировал предстоящие президентские выборы и заявил, что якобы главной задачей Петра Порошенко является сохранение своей власти, причём любой ценой. Как передает replyua.net, выступая на украинском youtube-канале «Информатор», Бортник заявил, что Порошенко разработал три плана для предотвращения выборов.
«План «А» — это обычная борьба за избирателей. План «B» — это сценарий, о котором уже давно говорят политологи. Он заключается в установлении очередного военного положения с последующей отменой выборов», - отмечает политолог. По его словам, план «С» предусматривает самый радикальный вариант, при котором политические оппоненты Порошенко будут устраняться из предвыборной гонки. Бортник уверен, что план «С» - это наиболее вероятный сценарий. По его мнению, вероятность силового сценария резко возрастает. Он не думает, что уставшее от социальных потрясений общество решится ещё на один Майдан.
Бортник добавил, что может произойти отмена регистрации конкурентных кандидатов, или вдруг может оказаться, что кандидат-оппонент что-то неправильно заполнил. «Начнется физическое устранение из кампании, и вероятность этого высока», - подчеркивает Бортник.
Теги: Донбасс, предотвращение, выборы президента, Порошенко
- В Черногории на президентских выборах победил прозападный кандидат
- Покушение на Мосийчука, убийство Окуевой и арест Авакова: что происходит на самом деле
- Фотособытия недели (5 - 11 марта). Весенняя перезагрузка
- У Греции непомерные аппетиты- требует 7 млрд. евро в течение 48 часов
- ЦИК: "Готовы к проведению президентских выборов, но денег нет"
- Россиян не допустят в Украине к дипучреждениям для участия в выборах
- Чтобы было чем финансировать боевиков!Россия ежегодно вывозит из Донбасса украинского угля на $280 миллионов10:44
- КПП на лінії зіткнення завалило снігом09:35
- Ветер, туман и снегопад: непогода продолжает атаковать Донбасс09:19
- А по новостям трассы почищены: В соцсетях рассказали о дороге из Луганска в Ровеньки09:14
- Ситуация на КПВВ сегодня, 10 января: У линии разграничеия стоят сотни машин08:31
- После допроса в полиции умер мужчина08:18
- Воины ООС с гражданского квадрокоптера разгромили позицию боевиков. ВИДЕО08:09
- Жителям неподконтрольной Горловки предложили вооружиться лопатами21:41
- Первый уровень опасности: На Донбассе объявлено штормовое предупреждение21:20
- Россия подготовила для ОРДО «концепцию геополитического развития»21:04
- Чтобы было чем финансировать боевиков!Россия ежегодно вывозит из Донбасса украинского угля на $280 миллионов10:44
- У Порошенко разработаны три плана для предотвращения выборов, - политолог10:41
- Важные приметы об иконах, которые уберегут вас от несчастий10:17
- "Освобождать Донбасс через 3 года не будет смысла", - командир ООС Громов дал неутешительный прогноз по агрессии РФ09:45
- КПП на лінії зіткнення завалило снігом09:35
- Dell представила ноутбук-трансформер с "шестым чувством"09:20
- Ветер, туман и снегопад: непогода продолжает атаковать Донбасс09:19
- А по новостям трассы почищены: В соцсетях рассказали о дороге из Луганска в Ровеньки09:14
- Боец ВСУ: Если сюда придут Путин и Кадыров, моим детям здесь не жить; помни, Володя, мы будем защищать каждый сантиметр, и наша земля станет для вас могилой09:09
- Индийский футболист превзошел Месси08:40
- Важные приметы об иконах, которые уберегут вас от несчастий10:17
- Названа самая распространенная болезнь после новогодних праздников22:10
- Супрун объяснила украинцам, как самостоятельно отличить грипп от простуды20:00
- Эти знаки Зодиака постоянно за все оправдываются18:55
- «Доступные лекарства». Как можно получить бесплатные медикаменты14:30
- Медики рассказали, кому ни в коем случае нельзя употреблять имбирь09:48
- Названы пары знаков зодиака с самой большой совместимостью09:31
- Стало известно, какие популярные продукты могут ускорить старение20:55
- Популярная японская диета поможет резко похудеть20:28
- Статус ребенка, пострадавшего от войны на Донбассе: Заявление можно подать в ЦПАУ Мариуполя18:07
- Никогда не выбрасывайте проросший чеснок: есть причина
- Люди Медведчука прибыли в "ДНР" для "переговоров": СМИ озвучили цель скандального визита
- "Оцените глубину дыры, в которую ввергли Донбасс "защитники"", - в Сети высмеяли "достижение" "Центробанка ДНР"
- Батюшка Московского патриархата из Донецка с пулеметом пошел против Украины
- В Донецке поражены ценами на мясо после Нового года: "Цены дурдом, где же обещанная стабилизация"
- Не поможет даже Керченский мост: появился мрачный прогноз по Крыму
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо
- На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен
- "Не раз оскверняли", - на Донбассе показали "растущее" кладбище соратников убитого главаря ''ЛНР''