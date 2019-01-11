- "Крымский мост уже движется", - эксперт рассказал о крупных проблемах "стройки века" 16:32
- Будет есть кусками: Путин вновь готовит захват Украины16:15
- В ОРДО назвали дороги, закрытые для движения транспорта16:00
- В Украине прогнозируют резкий рост цен на продукты: названа причина15:45
- Карьера Олега Винника может завершиться большим позором15:33
- Закон про интим вступил в силу: «в тюрьму с супружеского ложа»15:17
- Оккупанты провели в Крыму обыски в домах15:02
- Одолеть снег, отстоять и не умереть: В соцсетях обсуждают работу КПП «ДНР» в районе Майорска14:45
- Жительница Горловки скончалась после целого дня, проведенного на блокпосту «ДНР»14:29
- Развяжет ли Путин Третью мировую войну: Кравчук озвучил резкий прогноз по агрессии РФ против Украины 14:15
Будет есть кусками: Путин вновь готовит захват Украины
В 2019 году Россия продолжит оказывать давление на Украину.
Она будет съедать наше государство кусками и таким образом выполнит поставленные задачи.
Об этом рассказал военный эксперт Алексей Арестович.
По его словам, летом в России что-то щелкнуло и это означало окончательную победу глупости. Россияне 5, 10 или даже 17 лет занимались тем, что обманывали себя. В конце концов это им удалось.
«Нужно ожидать давления. Россия будет продолжать есть нас кусками. Она будет выполнять свои задачи. В России такие же кадровые проблемы, как и у нас, только их глупость видна еще больше. Нашу глупость видно, ведь мы не можем, а их видно, потому, когда они могут, то они делают такое, что уму не понятно», – сказал эксперт.
Он привел пример инцидента с украинскими кораблями в Азовском море, уточнив, что даже одиозный бывший главарь пророссийских боевиков Донбасса Игорь Гиркин (Стрелков) в тот же день отчитался в соцсети, что «РФ это дорого обойдется».
«Вот это и есть качество принятия решений в России. Однако это не значит, что они будут проигрывать постоянно. Москва будет пытаться съесть Украину, делая это глупо, однако, крови и проблем у украинцев от этого меньше не станет», – отметил Арестович.
Источник: from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война, захват
- Война с Украиной для Путина - как наркотик
- Мнение: "Не существует никакого мифического "народа Донбасса"!
- Эксперт о ситуации в Украине: Эта война уже проиграна Москвой
- Россия отвоевались в Сирии. Украина - следующая
- Экс-президент Кравчук рассказал, когда Путин решит судьбу Донбасса
- Бутусов: Путин изменил тактику против Украины и теперь не остановится
- В ОРДО назвали дороги, закрытые для движения транспорта16:00
- В Украине прогнозируют резкий рост цен на продукты: названа причина15:45
- Одолеть снег, отстоять и не умереть: В соцсетях обсуждают работу КПП «ДНР» в районе Майорска14:45
- Жительница Горловки скончалась после целого дня, проведенного на блокпосту «ДНР»14:29
- Трое пострадавших: машина компании «Вода Донбасса» попала под обстрел13:00
- Из-за непогоды перекрыта трасса Мариуполь - Бердянск12:30
- Ситуация на блокпостах: гигантские очереди на «Каргиле» и в Горловке, до Гнутово тяжело добраться11:50
- В ОБСЕ рассказали об очередях в пункте пропуска в Станице Луганской11:37
- Боевики расстреляли и сожгли машину с украинцами: «Паника вокруг, есть раненые»11:20
- Главари ОРЛО заявили о подготовке ВСУ к «военной операции»10:45
- "Крымский мост уже движется", - эксперт рассказал о крупных проблемах "стройки века" 16:32
- Будет есть кусками: Путин вновь готовит захват Украины16:15
- В ОРДО назвали дороги, закрытые для движения транспорта16:00
- В Украине прогнозируют резкий рост цен на продукты: названа причина15:45
- Карьера Олега Винника может завершиться большим позором15:33
- Закон про интим вступил в силу: «в тюрьму с супружеского ложа»15:17
- Оккупанты провели в Крыму обыски в домах15:02
- Одолеть снег, отстоять и не умереть: В соцсетях обсуждают работу КПП «ДНР» в районе Майорска14:45
- Жительница Горловки скончалась после целого дня, проведенного на блокпосту «ДНР»14:29
- Развяжет ли Путин Третью мировую войну: Кравчук озвучил резкий прогноз по агрессии РФ против Украины 14:15
- Эти знаки зодиака – патологические изменники10:00
- Как действовать при переохлаждении09:30
- Стало известно, можно ли вызвать семейного врача на дом22:27
- Динеро: самая низкая процентная ставка на онлайн кредит17:59
- Грипп и простуда: как отличить и как лечить17:19
- СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ: НЕВИННАЯ ЗАБАВА ИЛИ ГРЕХ?13:44
- От звезды и до воды! Святочные гадания — как и когда правильно гадать на Святки11:36
- Как разным знакам зодиака спасти свои отношения от распада11:12
- Важные приметы об иконах, которые уберегут вас от несчастий10:17
- Названа самая распространенная болезнь после новогодних праздников22:10
- Трупы мужчин выносят с КПВВ «Майорское»: подробности
- Люди Медведчука прибыли в "ДНР" для "переговоров": СМИ озвучили цель скандального визита
- "Оцените глубину дыры, в которую ввергли Донбасс "защитники"", - в Сети высмеяли "достижение" "Центробанка ДНР"
- Батюшка Московского патриархата из Донецка с пулеметом пошел против Украины
- В Донецке поражены ценами на мясо после Нового года: "Цены дурдом, где же обещанная стабилизация"
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен
- Видео публикуется впервые: Мысягин показал, как ВСУ разгромили "ДНР" ударом с воздуха. ВИДЕО
- Террористы в "ЛНР" придумали новый способ наполнить пустую казну - пострадают проукраински настроенные жители
- "Не раз оскверняли", - на Донбассе показали "растущее" кладбище соратников убитого главаря ''ЛНР''
- Сотни пеших и километры машин: люди мерзнут в гигантских очередях на постах боевиков в Горловке и Еленовке