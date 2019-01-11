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Карьера Олега Винника может завершиться большим позором
Известного украинского исполнителя Олега Винника обвинили в плагиате.
С такими обвинениями выступил Эдель Линн, муж певицы, поэтессы и композитора Лары Мелтеми (Lara Meltemi).
По словам Эдель Линна, Винник ворует кусками произведения других авторов и соединяет их воедино. Именно поэтому, по его мнению, в песнях Олега Винника отсутствует любой смысл, сообщает портал Знай.
«Отсутствие и логики, и какого-либо смысла в его «писнЯх» я сейчас поясню. Это отнюдь не так смешно и безобидно, как может показаться тем, кто не знает, что Винник — самый натуральный вор. А так как ворует осторожно, боится все же целиком у других авторов «заимствовать», то и получается абракадабра», – пишет в сети Эдель Линн.
Он утверждает, что Олег Винник – бездарь и жалкий вор. В доказательство этого Эдель Линн рассказал, как Винник «украл» у его жены песню.
В 2002 году Лара Мелтеми познакомилась в украинском посольстве, где она несколько раз выступала со своими песнями, с Винником, который выполнял там же несколько народных украинских песен.
У Лары Мелтеми, по словам ее мужа, на тот момент было почти 40 записанных песен, в том числе в январе 2001 года она записала в Киеве, в аранжировщика Жана Болотова, свою песню «Візьми мене в полон» и сразу же выступила с ней на фестивале в Киеве в дворце «Украина», в Берлине в телевизионной программе и в посольстве Украины.
После знакомства с Ларой Мелтеми Винник взял три ее диски, якобы «послушать». Он расспрашивал, куда ездит Лара выступать, где записывается.
«Она, как доброжелательный и открытый человек, поделилась с ним, как музыкант с музыкантом. Ведь мы не предполагали, что у него на уме. Когда он возвращал диски, то очень хвалил песни и попросил написать ему одну или несколько. Лара ответила ему, что на заказ не пишет. Больше мы его ни разу не видели и не интересовались им», – рассказал муж певицы.
В 2008 году Лара ушла со сцены на три года из-за операции. Но песни она продолжала писать. В 2011 она снова вышла на сцену в Берлине. А в конце 2012 года их знакомый адвокат наткнулся в интернете на песню с названием «Возьми меня в плен», но уже авторства Винника.
«Это насколько идиотом нужно быть, чтобы в наше время, когда есть интернет, решиться на кражу, в расчете, что никто ничего не узнает? Хотя на своем сайте Винник подстраховался и дал своей «песни» название другое – просто «Плен». Но Вконтакте, на фейсбуке, в саундклауді и на ютюбе была написана полное название», – возмущается Эдель Линн.
Когда с этой претензией Эдель и Лара Когда обратились на сайт Винника , им ответил какой-то А. Горбенко, обвинил в клевете и пригрозил подать в суд.
А сам Винник в онлайн-интервью заявил, что ничего не собирается менять и уклонился от ответа на вопрос журналиста о краже.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, певец, плагиат, Олег Винник
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