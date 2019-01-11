Кому придется вернуть субсидию в бюджет

11.01.2019 08:31

В Украине субсидии из-за зарплат в конвертах и несовершенного механизма проверки получают даже те семьи, которые могут позволить себе дорогой автомобиль, квартиру стоимостью в несколько миллионов гривен и телефон за 52 тыс. грн.

О том, за счет чего субсидианты получают "лишнюю" скидку и когда могут заставить вернуть деньги в бюджет, пишет OBOZREVATEL.

Зарплаты в конверте – субсидия с коммуналкой

Проблема: отсутствует эффективный способ непрямой оценки доходов

Результат: субсидии получают украинцы с зарплатами "в конвертах"

Каждый пятый украинец оформлен на минималку. При этом среди них, как заявили в Министерстве социальной политики, 84 тыс. руководителей предприятий. О теневых доходах украинцев с субсидиями также свидетельствуют и результаты проверок. В Черновцах, как заявили в местном органе соцзащиты, у семьи забрали субсидию из-за покупки телефона. Мобилка "малообеспеченной" семье обошлась в 52 тыс. грн.

Среди семей, которые оформили субсидии и попросили помощь у государства, есть и те, кто без копейки официальных доход купили себе автомобиль Mercedes-Benz за 700 тыс. грн, рассказывают в Минсоце.

К слову, решение указанной проблемы уже есть – усиление института социального инспектора. Для этого необходимо не только увеличить количество "ревизоров", но и отделить их функции от органов соцзащиты. Иначе получается ситуация, при которой инспекторы фактически проверяют работу своего же ведомства.

Причем при проверках нужно использовать риск-ориентированный подход. Пройтись по домам миллионов льготников невозможно. Однако определить тех, кто теоретически мог соврать в декларации, реально. К примеру, если в качестве дохода указана минималка, но при этом семья живет в собственной большой квартире или же имеет несколько автомобилей, счет в банке и т.д.

Субсидианты в квартирах за миллионы

Проблема: при назначении субсидии не учитывается стоимость недвижимости

Результат: скидку на коммуналку получают украинцы в элитных районах столицы

Небоскреб с собственным парком, фитнес-центром и видом на Днепр. Квартиры здесь продаются по цене от двух миллионов гривен (и это за самую маленькую "однушку" от застройщика). Если покупать "с рук", понадобится примерно $150 (около 4,2 млн грн). И в этом "самом элитном жилом комплексе на Левобережной" семь семей оформили субсидии. На данный момент скидки недействующие, однако, собственники жилья за миллионы гривен уже получали от государства по 6-7 тыс. грн на оплату коммунальных услуг.

Многоэтажка бизнес-класса на Печерске. Здесь нет "лишних". Самые скромные "однушки" без ремонта продают по 2 млн грн, а за отремонтированное жилье просят почти в два раза больше. В среднем цена в таком доме колеблется в пределах $2 тыс. за квадратный метр. Жизнь в таком доме по карману не всем. При этом 11 семей в элитном доме получали субсидию. Три из них до сих пор пользуются помощью от государства.

Солнечные батареи на крыше, двухуровневые квартиры, зарядки для электрокаров и гостевые парковки. Все это в 26-этажном здании в самом центре столицы. Единственный минус башни – цены. Чтобы заселиться в "голую однушку" придется собрать 1,5-2 млн грн. За квартиру с ремонтом придется заплатить примерно в 1,4 раза больше. Цены здесь ниже, чем у вышеперечисленных элитных ЖК, но и субсидиантов больше.

В элитном доме помощь от государства на данный момент получают четыре семьи, всего субсидию оформили 17 квартир (в большинстве из них скидки недействующие).

Незаконные субсидии могут забрать

Согласно действующему постановлению, украинцы, которые обманули органы соцзащиты и получили "лишнюю" субсидию, должны вернуть ее в бюджет.

За что могут забрать субсидию:

долг за коммуналку как минимум за два месяца;

автомобиль не старше 2010 года выпуска;

большая недвижимость: (квартира от 120 кв.м. и дом от 200 кв.м);

ложь в декларации;

если в квартире есть трудоспособный, который нигде не работает и не стоит на учете в центре занятости, не платит ЕСВ;

покупка на сумму от 50 тыс. грн.

К слову, несколько месяцев назад в Кабмине разрешили жаловаться на соседей, если кажется, что они незаконно получают субсидии. На данный момент подразделения органов соцзащиты проверяют около 500 таких жалоб. Узнать, кто получает субсидию, а кто нет, можно с помощью единого открытого реестра. В нем можно проверить любой адрес и узнать, получает ли субсидию, например, сосед. А если при этом сосед ездит на хорошей машине, отдыхает за границей или вы знаете о том, что он работает неоформленным, "настучать" можно по телефону 0-800-50-20-57.

Правда, на практике же далеко не все нарушители добровольно возвращают средства. В реестре судебных решений есть десятки исков со стороны органов соцзащиты, которые пытаются вернуть средства в бюджет. К примеру, житель Черкасс, которые сделал покупку на сумму более 50 тыс. грн, не задекларировал ее и незаконно оформил субсидию, в результате получил "лишние" более 6 тыс. грн.