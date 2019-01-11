"Крымский мост уже движется", - эксперт рассказал о крупных проблемах "стройки века"

11.01.2019 16:32

Многочисленные нарушения при строительстве Крымского моста привели к тому, что он уже движется, хотя не простоял и года.

Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает "Диалог.UA".

Ранее в России открыто озвучили критические проблемы Крымского моста. Черныш пояснил, что многие российские специалисты скрыли правду от жителей РФ, чтобы поддержать пропагандистскую машину Кремля. По его утверждению, сооружение уже начало двигаться, и это отмечается на многих снимках.

Черныш отметил, что спутники показывают движение моста не со стороны в сторону, его части поднимаются вверх и опускаются вниз.

Он утверждает, что при таком положении дел никто не решится пустить поезд по мосту, так шанс на обрушение весьма велик. Министр утверждает, что необходимо было провести значительную работу по изучению грунта в Керчи. Так, подъездной туннель невозможно построить без дополнительных средств, которые пойдут на гравий.

Также он отметил, что не были проведены испытания моста на прочность, по нему пустили лишь автомобили, а стоило проверять танками, очевидно, в РФ побоялись пойти на такой шаг.

У Москвы возникли новые и очень серьезные проблемы с Керченским мостом в Крым, которые потребуют серьезных денежных вливаний в сооружение переправы.

Оккупированный Россией Крым имеет крайне тяжелые перспективы, рискуя окончательно стать "серой зоной" с военными базами, непризнанной территорией без нормальной связи, банков, инвестиций, экономики.



Источник: www.dialog.ua