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На Земле ожидается сильнейшая магнитная буря
Многих людей ждет ухудшение самочувствия, возможны проблемы со здоровьем.
В пятницу, 11 января, на Земле ожидается сильнейшая магнитная буря. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан, в этот период геомагнитных колебаний даже устойчивые люди почувствуют их влияние. Отмечается, что сильных угроз для здоровья нет, но может наблюдаться ухудшение самочувствия.
Кроме того, магнитные бури ожидаются также 12 и 15 января, но менее активные, чем предыдущая.
Медики отмечают, что периоды геомагнитных колебаний отмечаются увеличением количества инфарктов, гипертонических кризов и инсультов. Кроме того, некоторые люди могут испытывать расстройства нервной системы. Подобные периоды также сопровождаются головной болью, мигренью, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления.
По словам ученых, слабые магнитные бури могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами. При этом полярные сияния могут наблюдаться на высоких широтах от 60 градусов и выше.
Теги: Донбасс, Земля, магнитная буря
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