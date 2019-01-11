- Закон про интим вступил в силу: «в тюрьму с супружеского ложа»15:17
- Оккупанты провели в Крыму обыски в домах15:02
- Одолеть снег, отстоять и не умереть: В соцсетях обсуждают работу КПП «ДНР» в районе Майорска14:45
- Жительница Горловки скончалась после целого дня, проведенного на блокпосту «ДНР»14:29
- Развяжет ли Путин Третью мировую войну: Кравчук озвучил резкий прогноз по агрессии РФ против Украины 14:15
- Осадки продолжатся: синоптики рассказали о погоде в выходные дни14:02
- Трое пострадавших: машина компании «Вода Донбасса» попала под обстрел13:00
- РосСМИ сообщили о скором обмене пленных украинских моряков12:45
- Из-за непогоды перекрыта трасса Мариуполь - Бердянск12:30
- Синоптик рассказала о погоде в Украине на любой вкус12:15
Оккупанты провели в Крыму обыски в домах
Сегодня в незаконно аннексированном Крыму прошли обыски в домах трех крымских татар, во время которых сотрудники полиции пытались найти запрещенные предметы и литературу. Как передает replyua.net, об этом идет речь в информации сообщества «Крымская солидарность» в Facebook.
«Согласно предварительным данным активистов, в Крыму в пгт Раздольное проходят следственные мероприятия в домах крымских татар Эрнеста Алиева и Сервера Бариева. Сервер Бариев - зубной техник. Эрнест Алиев – строитель», - отмечается в сообщении. Также уточняется, что у подозреваемых одно домовладение на две семьи.
Также известно, что во время обыска находились двое понятых, один из присутствующих на обыске назвал себя сотрудником МВД. Кроме того, было зачитано постановление, в котором речь шла о том, что «в данном месте собираются члены организации Хизб ут-Тахрир, запрещенной на территории РФ». В скором времени после окончания обысков у Алиева и Бариева поступила информация о третьем обыске в доме крымского татарина Османа Османова.
Теги: Донбасс, Крым, обыск, оккупанты
- Оккупанты вновь пришли с обысками к крымским татарам
- Не донес на родственника: в Крыму начались преследования по новой статье
- В оккупированном Симферополе снова проходят обыски крымских татар
- ФСБ проводит обыски в домах крымских татар: над поселениями летают военные вертолеты
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- В Крыму проходят массовые обыски в домах крымских татар (ВИДЕО)
- Одолеть снег, отстоять и не умереть: В соцсетях обсуждают работу КПП «ДНР» в районе Майорска14:45
- Жительница Горловки скончалась после целого дня, проведенного на блокпосту «ДНР»14:29
- Трое пострадавших: машина компании «Вода Донбасса» попала под обстрел13:00
- Из-за непогоды перекрыта трасса Мариуполь - Бердянск12:30
- Ситуация на блокпостах: гигантские очереди на «Каргиле» и в Горловке, до Гнутово тяжело добраться11:50
- В ОБСЕ рассказали об очередях в пункте пропуска в Станице Луганской11:37
- Боевики расстреляли и сожгли машину с украинцами: «Паника вокруг, есть раненые»11:20
- Главари ОРЛО заявили о подготовке ВСУ к «военной операции»10:45
- Боевики получили жесткий ответ за нападение на ВСУ и огонь из минометов 10:30
- В Кабмине хотят потребовать от РФ вагоны, оставшиеся в ОРДЛО09:47
- Закон про интим вступил в силу: «в тюрьму с супружеского ложа»15:17
- Оккупанты провели в Крыму обыски в домах15:02
- Одолеть снег, отстоять и не умереть: В соцсетях обсуждают работу КПП «ДНР» в районе Майорска14:45
- Жительница Горловки скончалась после целого дня, проведенного на блокпосту «ДНР»14:29
- Развяжет ли Путин Третью мировую войну: Кравчук озвучил резкий прогноз по агрессии РФ против Украины 14:15
- Осадки продолжатся: синоптики рассказали о погоде в выходные дни14:02
- На выставке в Лас-Вегасе представили искусственное мясо: опубликовано видео13:14
- Трое пострадавших: машина компании «Вода Донбасса» попала под обстрел13:00
- РосСМИ сообщили о скором обмене пленных украинских моряков12:45
- Из-за непогоды перекрыта трасса Мариуполь - Бердянск12:30
- Эти знаки зодиака – патологические изменники10:00
- Как действовать при переохлаждении09:30
- Стало известно, можно ли вызвать семейного врача на дом22:27
- Динеро: самая низкая процентная ставка на онлайн кредит17:59
- Грипп и простуда: как отличить и как лечить17:19
- СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ: НЕВИННАЯ ЗАБАВА ИЛИ ГРЕХ?13:44
- От звезды и до воды! Святочные гадания — как и когда правильно гадать на Святки11:36
- Как разным знакам зодиака спасти свои отношения от распада11:12
- Важные приметы об иконах, которые уберегут вас от несчастий10:17
- Названа самая распространенная болезнь после новогодних праздников22:10
- Трупы мужчин выносят с КПВВ «Майорское»: подробности
- Люди Медведчука прибыли в "ДНР" для "переговоров": СМИ озвучили цель скандального визита
- "Оцените глубину дыры, в которую ввергли Донбасс "защитники"", - в Сети высмеяли "достижение" "Центробанка ДНР"
- Батюшка Московского патриархата из Донецка с пулеметом пошел против Украины
- В Донецке поражены ценами на мясо после Нового года: "Цены дурдом, где же обещанная стабилизация"
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен
- Видео публикуется впервые: Мысягин показал, как ВСУ разгромили "ДНР" ударом с воздуха. ВИДЕО
- Террористы в "ЛНР" придумали новый способ наполнить пустую казну - пострадают проукраински настроенные жители
- "Не раз оскверняли", - на Донбассе показали "растущее" кладбище соратников убитого главаря ''ЛНР''
- Сотни пеших и километры машин: люди мерзнут в гигантских очередях на постах боевиков в Горловке и Еленовке