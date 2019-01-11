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Операции с картами ПриватБанка будут временно приостановлены: названы даты

11.01.2019 19:00
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Операции с картами ПриватБанка будут временно приостановлены: названы даты

В ночь с 12 на 13 января ПриватБанк приостановит работу сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети. Об этом сегодня, 11 января, предупредили в пресс-службе финансового учреждения.

В частности сообщается, что с 24:00 до 04:00 все операции по картам клиентов будут временно остановлены. В пресс-службе объяснили это очередным этапом регламентных работ по модернизации процессингового центра банка, которые необходимы для увеличения мощностей банковских систем, достаточных для обработки ожидаемого роста количества транзакций.

«Во время четырехчасовой паузы регламента карточных операций банк также обеспечит проведение технологических работ по повышению качества работы сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка», — сказано в сообщении.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, деньги, карта, ПриватБанк
 
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