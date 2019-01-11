Осадки продолжатся: синоптики рассказали о погоде в выходные дни

11.01.2019 14:02

В ближайшие выходные в Украине сохранится неустойчивая погода, в большинстве областей прогнозируются осадки. Как информирует replyua.net, такой прогноз погоды обнародовали в Гидрометцентре. Согласно свежим данным, в эти выходные небольшой снег ожидается в дневные часы в центральных, северных и западных регионах страны.



Ночью 12 января на востоке Украины синоптики прогнозируют умеренный снег, на остальной территории в ночные часы 13 января существенных осадков не ожидается. При этом во всех областях в выходные дни сохранится гололедица на дорогах. В ночь на 12 января порывистый ветер до 18 метров в секунду синоптики прогнозируют на востоке страны. Кроме того, в ночь на субботу в восточных областях ожидаются сильные метели. В ночь на субботу в отдельных регионах в столбик термометра будет опускаться до 15 градусов мороза. Теплее всего в ночные часы будет на востоке - не ниже 8 градусов мороза. Днём на всей территории страны сохранится минусовая температура, не ниже 5 градусов мороза.



В отдельных областях столбик термометра будет показывать около 1 градусов со знаком минус. В ночь на воскресенье ожидается повышение ночных температур до 4-8 градусов со знаком минус. Днём в воскресенье на большей территории будет около 0 градусов, и лишь на севере и северо-востоке столбик термометра опустится до отметки 3-5 градусов ниже нуля.