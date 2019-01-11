Пограничник пытался съесть 200 долларов

11.01.2019 08:03

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, в Закарпатской области инспектор погранслужбы пункта пропуска "Лужники" попытался съесть $200 при задержании на получении взятки.

По данным полиции, пограничник способствовал контрабанде сигарет в страны Евросоюза. За «помощь» в решении вопроса инспектор вымогал $1 тыс. Получал деньги частями. Во время получения последнего «транша» - 200 долларов – пограничник и был задержан. Дабы избавиться от улики, инспектор попытался съесть деньги. Но, то ли водички не оказалось под рукой, то ли правоохранители оказались проворнее – доллары съесть не удалось.

Открытого уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК.

Источник: http://kr24.com.ua