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Путин уже не рад: военный США рассказал о планах НАТО в Черном море
Вход в Черное море десантного корабля ВМС США стал ответом на захват в плен Россией украинских моряков вблизи Керченского пролива.
Об этом заявил капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах. По его словам, США и другие страны НАТО намерены не допустить повторения подобных инцидентов, передает https://from-ua.com с ссылкой на Обозреватель.
«Этого надо было ожидать после того, как российские корабли протаранили украинский буксир», – подчеркнул американский офицер.
«Туда собирается американский десантный корабль с морскими пехотинцами на борту. Эти корабли сами не ходят, у нас корабли ходят с эскадрой. Поэтому туда зайдут корабли, которые будут его охранять. Это делается потому, что украинские корабли будут пытаться пройти через пролив еще раз», – объяснил он.
По мнению Табаха, президент РФ Владимир Путин «уже и сам не рад всему, что происходит».
«Американский военный корабль они таранить не будут, также и турецкий, и другие корабли, по-моему, норвежские, которые там находятся. Они не будут их таранить, а только будут идти за ними, «производить тень»… Россия понимает – у нее нет достаточно морской силы, чтобы потопить или напасть на натовские корабли», – заявил военный.
Как отметил американский офицер, Украина и Россия «существуют не в вакууме», поэтому в Черноморский бассейн будут заходить корабли других стран, в частности НАТО.
Также Табах отметил, что российский эсминец «Североморск», который также зашел в Черное море, принадлежит к классу самых сильных военных кораблей, которые есть у России.
«Когда военные проводят какие-то маневры, это всегда опасно для окружения, это опасное оружие», – добавил он.
Теги: США, Донбасс, Путин, НАТО, Черное море
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