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РосСМИ сообщили о скором обмене пленных украинских моряков
В 2019 году Кремль будет готов провести обмен пленных украинских моряков на российских граждан, находящихся в Украине.
Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на компетентный источник, передает "Диалог.UA". Ранее адвокат Илья Новиков сообщил неутешительные новости о суде над украинскими моряками.
По данным высокопоставленных дипломатов РФ, в Москве будут готовы пойти на обмен, если Киев начнет переговоры и предложит лиц, которые интересны Кремлю.
Однако такого развития событий не стоит ожидать до окончания президентской гонки, так как Москва не станет давать какие-либо политические очки официальному правительству.
Также издание утверждает, что переговоры начнутся лишь после того, как пройдет суд в России над моряками и Киев перестанет заявлять о том, что они военнопленные.
В украинской столице источники подтвердили изданию, что Киев готов к обмену и Генпрокурор Луценко уже называл фамилии тех, кого следует предложить в качестве обмена. Украинское государство обеспокоено насчет судьб моряков, которые попали в российский плен.
Министр иностранных дел Украины сообщил о том, что уже готов общий план по возвращению военных на родину. Украина настроена решительно из-за того, что Россия перешла абсолютно все границы, захватив наших моряков.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, моряки, обмен пленными
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