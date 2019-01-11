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Синоптик рассказала о погоде в Украине на любой вкус
Сегодня, 11 января, в Украине синоптические условия будут на любой вкус. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в различных регионах прогнозируется и тепло, и мороз, снегопады, дожди, метели, гололед, плотная облачность и зимнее холодное солнце.
В частности, на западе и севере страны осадки не прогнозируются, временами солнечно, только в Сумской области возможен снег. Температура воздуха ночью -7…-15 градусов, днем -5…-12 градусов. В южных и восточных областях, а также в большинстве центральных областей Украины (кроме Винницкой, там до -8 градусов) будет тепло, -2…+4. При этом будет идти мокрый снег и дождь, осадки могут усиливаться в сопровождении штормового ветра, налипания мокрого снега и гололеда. В украинской столице существенных осадков не будет, в ночное время -10…-12 градусов, днем -8…-10 градусов. Потепление ожидается 12 января, мороз ослабнет, однако пойдет снег.
«На Маланки и Василия в Киеве – традиционная рождественская картинка – небольшой морозец и летает снег. В течение 12, 13 и 14 января в столице будет наблюдаться сильный юго-западный ветер», – уточнила Диденко.
Источник: replyua.net
Теги: Украина, Донбасс, погода, прогноз погоды
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