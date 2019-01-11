- В ОБСЕ рассказали об очередях в пункте пропуска в Станице Луганской11:37
- Боевики расстреляли и сожгли машину с украинцами: «Паника вокруг, есть раненые»11:20
- "Укрзализныця" сделала важное заявление11:02
- Главари ОРЛО заявили о подготовке ВСУ к «военной операции»10:45
- Боевики получили жесткий ответ за нападение на ВСУ и огонь из минометов 10:30
- В Кабмине хотят потребовать от РФ вагоны, оставшиеся в ОРДЛО09:47
- Кому придется вернуть субсидию в бюджет08:31
- В «ДНР»: В одном из цехов Макеевского меткомбината обрушилась крыша08:15
- Пограничник пытался съесть 200 долларов08:03
- Фейковая поездка Пушилина на фронт вызвала шумиху в "ДНР"07:45
"Укрзализныця" сделала важное заявление
Правления ПАО "Укрзализныця" утвердило стратегию развития компании, поэтому уже в феврале можно ожидать вынесения документа на рассмотрение Кабинета министров.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
"Ключевая вещь – это стратегия компании. Я надеюсь, что в феврале мы наконец-то ее получим. Правление Укрзализныци уже ее утвердило. Сейчас вопрос с Наблюдательным советом, чтобы ее как можно быстрее передали и утвердили на правительстве, потому что это не только понимание нам, как акционеру этой компании, но это и четкий сигнал для бизнеса о том, какие есть приоритеты в развитии. Безусловными приоритетами для Укрзализныци должны быть тяга и инфраструктура", − заявил министр.
По словам Омеляна, безусловными приоритетами для "Укрзализныци" должны быть тяга и инфраструктура.
"В прошлом году мы получили первый грант со стороны ЕС − 10 млн евро на железнодорожные перевозки. И я думаю за счет этих средств должна быть сформирована четкая логическая стратегия по ключевым направлениям с прогнозируемым результатом ее выполнения. В частности, транспортные коридоры Львов – Киев – Одесса, Киев – Днепр, Киев – Харьков, где скорость пассажирских поездов должна быть минимум 200-250 км/ч, грузовых – 100-120 км/час. На железной дороге мы должны смотреть в перспективу так, как делаем это с дорогами, планируя на 5 лет", - сказал министр.
Омелян также отметил рост капитальных инвестиций.
"Относительно капитальных инвестиций действительно есть положительные сдвиги. Мы видим рост освоения, но он еще не стопроцентный, поэтому над этим нам нужно работать достаточно серьезно. Ключевой вопрос – это привлечение частной тяги и создание конкуренции на железнодорожной инфраструктуре, как в сфере грузовых, так и пассажирских перевозок. Я приветствую всячески завершения переговоров по избранию стратегического партнера по производству электровозов в Украине, но призываю на это тоже посмотреть шире. Это не просто электровозы для грузовых перевозок, − это так же и пассажирские поезда, а потенциально и трамваи, и метро для Украины, производства которых у нас почти нет или очень небольшое", − заявил Владимир Омелян.
Глава Мининфраструктуры подчеркнул, что для успешного развития компании необходимо назначение компетентного и профессионального управления на Укрзализныци.
"Как бы кто-то один не старался, один компанию не изменит. Члены правления должны быть профессиональные, подобранные, незаангажированные и это надо сделать как можно скорее, потому что это время уже давно настало", − подчеркнул министр инфраструктуры Украины.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Укрзализниця, заявление
- В Донецкой области на взятке попался сотрудник «Укрзализницi»
- И.о. главы Укрзализныци будет получать 1,2 млн грн в месяц
- Блокада железной дороги в Конотопе прекращена, редут будет работать в режиме наблюдения, штаб блокады
- Почему «Укрзализныця» может «остановиться»
- Польский глава "Укрзализныци" сделал громкое заявление об отравлении и реформах
- Украина может закрыть ж/д сообщение с РФ — Омелян
- В ОБСЕ рассказали об очередях в пункте пропуска в Станице Луганской11:37
- Боевики расстреляли и сожгли машину с украинцами: «Паника вокруг, есть раненые»11:20
- Главари ОРЛО заявили о подготовке ВСУ к «военной операции»10:45
- Боевики получили жесткий ответ за нападение на ВСУ и огонь из минометов 10:30
- В Кабмине хотят потребовать от РФ вагоны, оставшиеся в ОРДЛО09:47
- В «ДНР»: В одном из цехов Макеевского меткомбината обрушилась крыша08:15
- Фейковая поездка Пушилина на фронт вызвала шумиху в "ДНР"07:45
- В «ЛНР» безнадежно испорчено более 400 тонн пшеницы07:17
- Трупы мужчин выносят с КПВВ «Майорское»: подробности23:02
- «Очень опасно!»: горловчанин показал на видео гигантские сосульки в центре города. ВИДЕО22:45
- В ОБСЕ рассказали об очередях в пункте пропуска в Станице Луганской11:37
- Боевики расстреляли и сожгли машину с украинцами: «Паника вокруг, есть раненые»11:20
- "Шахтер" пополнился израильским полузащитником11:10
- "Укрзализныця" сделала важное заявление11:02
- Главари ОРЛО заявили о подготовке ВСУ к «военной операции»10:45
- Боевики получили жесткий ответ за нападение на ВСУ и огонь из минометов 10:30
- В новом американском сериале обнаружили "Аллу Пугачеву" (ВИДЕО)10:15
- Эти знаки зодиака – патологические изменники10:00
- В Кабмине хотят потребовать от РФ вагоны, оставшиеся в ОРДЛО09:47
- Как действовать при переохлаждении09:30
- Эти знаки зодиака – патологические изменники10:00
- Как действовать при переохлаждении09:30
- Стало известно, можно ли вызвать семейного врача на дом22:27
- Динеро: самая низкая процентная ставка на онлайн кредит17:59
- Грипп и простуда: как отличить и как лечить17:19
- СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ: НЕВИННАЯ ЗАБАВА ИЛИ ГРЕХ?13:44
- От звезды и до воды! Святочные гадания — как и когда правильно гадать на Святки11:36
- Как разным знакам зодиака спасти свои отношения от распада11:12
- Важные приметы об иконах, которые уберегут вас от несчастий10:17
- Названа самая распространенная болезнь после новогодних праздников22:10
- Люди Медведчука прибыли в "ДНР" для "переговоров": СМИ озвучили цель скандального визита
- Трупы мужчин выносят с КПВВ «Майорское»: подробности
- "Оцените глубину дыры, в которую ввергли Донбасс "защитники"", - в Сети высмеяли "достижение" "Центробанка ДНР"
- Батюшка Московского патриархата из Донецка с пулеметом пошел против Украины
- В Донецке поражены ценами на мясо после Нового года: "Цены дурдом, где же обещанная стабилизация"
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен
- Видео публикуется впервые: Мысягин показал, как ВСУ разгромили "ДНР" ударом с воздуха. ВИДЕО
- Террористы в "ЛНР" придумали новый способ наполнить пустую казну - пострадают проукраински настроенные жители
- "Не раз оскверняли", - на Донбассе показали "растущее" кладбище соратников убитого главаря ''ЛНР''
- Сотни пеших и километры машин: люди мерзнут в гигантских очередях на постах боевиков в Горловке и Еленовке