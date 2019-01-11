- В ОРДО назвали дороги, закрытые для движения транспорта16:00
- В Украине прогнозируют резкий рост цен на продукты: названа причина15:45
- Карьера Олега Винника может завершиться большим позором15:33
- Закон про интим вступил в силу: «в тюрьму с супружеского ложа»15:17
- Оккупанты провели в Крыму обыски в домах15:02
- Одолеть снег, отстоять и не умереть: В соцсетях обсуждают работу КПП «ДНР» в районе Майорска14:45
- Жительница Горловки скончалась после целого дня, проведенного на блокпосту «ДНР»14:29
- Развяжет ли Путин Третью мировую войну: Кравчук озвучил резкий прогноз по агрессии РФ против Украины 14:15
- Осадки продолжатся: синоптики рассказали о погоде в выходные дни14:02
- Трое пострадавших: машина компании «Вода Донбасса» попала под обстрел13:00
Закон про интим вступил в силу: «в тюрьму с супружеского ложа»
В Украине вступил в силу закон №5294 «О предотвращении и противодействии домашнему насилию», который в народе окрестили как закон о сексе
Верховная Рада приняла документ в декабре 2017 года, а с 11 января 2018 года вступила в силу норма документа об отягчающих обстоятельствах.
С 11 января 2019 года вступили в силу остальные нормы закона, в том числе об уголовном наказании за секс без обоюдного согласия.
Кроме того, новый закон меняет определение понятия «изнасилование» и расширяет круг потенциальных обвиняемых в принуждении к сексу.
Если ранее изнасилование предполагало физическое насилие, угрозы или беспомощное положение, то в новом варианте все максимально детализировано и с акцентом на обоюдное согласие: «Совершение действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого лица с использованием гениталий или любого другого предмета, без добровольного согласия потерпевшего (изнасилование)».
Закон вводит отдельную норму «принуждение к сексу» без всяких условий — то есть потенциальным подозреваемым может быть не только начальник на работе, но кто угодно. Наказание — штраф до 850 грн или арест до полугода.
Одним из новшеств закона является уменьшение минимального срока уголовной ответственности за изнасилование несовершеннолетних. Согласно новому закону, санкция ст. 152 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет. Предыдущая редакция устанавливала наказание в виде заключение на срок от 10 до 15 лет.
Также за совершение домашнего насилия в судебном порядке вводится наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов либо арест на срок до 6 месяцев. Кроме того, предусматривается ограничение свободы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до двух лет.
Еще будут действовать запреты на звонки и переписки с потерпевшим, а также приближение на определенное расстояние. В случае выявления фактов домашнего насилия компетентные органы будут предлагать пострадавшим обращаться за помощью в специализированные центры.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, закон, секс, тюрьма
- Эксперт: этих три закона позволят нам жить безбедно и обойтись от бесконечных кредитных траншей
- Клименко: Закон о трансфертном ценообразовании принесет бюджету 20 миллиардов гривен
- Китайцы инвестируют в шахту Донбасса 85 миллионов долларов
- В Украине вычислили размер средней зарплаты
- Что ждет украинцев в 2009 году
- Конец сладкой жизни: "Мишку косолапого" не пускают в Украину
- В ОРДО назвали дороги, закрытые для движения транспорта16:00
- В Украине прогнозируют резкий рост цен на продукты: названа причина15:45
- Одолеть снег, отстоять и не умереть: В соцсетях обсуждают работу КПП «ДНР» в районе Майорска14:45
- Жительница Горловки скончалась после целого дня, проведенного на блокпосту «ДНР»14:29
- Трое пострадавших: машина компании «Вода Донбасса» попала под обстрел13:00
- Из-за непогоды перекрыта трасса Мариуполь - Бердянск12:30
- Ситуация на блокпостах: гигантские очереди на «Каргиле» и в Горловке, до Гнутово тяжело добраться11:50
- В ОБСЕ рассказали об очередях в пункте пропуска в Станице Луганской11:37
- Боевики расстреляли и сожгли машину с украинцами: «Паника вокруг, есть раненые»11:20
- Главари ОРЛО заявили о подготовке ВСУ к «военной операции»10:45
- В ОРДО назвали дороги, закрытые для движения транспорта16:00
- В Украине прогнозируют резкий рост цен на продукты: названа причина15:45
- Карьера Олега Винника может завершиться большим позором15:33
- Закон про интим вступил в силу: «в тюрьму с супружеского ложа»15:17
- Оккупанты провели в Крыму обыски в домах15:02
- Одолеть снег, отстоять и не умереть: В соцсетях обсуждают работу КПП «ДНР» в районе Майорска14:45
- Жительница Горловки скончалась после целого дня, проведенного на блокпосту «ДНР»14:29
- Развяжет ли Путин Третью мировую войну: Кравчук озвучил резкий прогноз по агрессии РФ против Украины 14:15
- Осадки продолжатся: синоптики рассказали о погоде в выходные дни14:02
- На выставке в Лас-Вегасе представили искусственное мясо: опубликовано видео13:14
- Эти знаки зодиака – патологические изменники10:00
- Как действовать при переохлаждении09:30
- Стало известно, можно ли вызвать семейного врача на дом22:27
- Динеро: самая низкая процентная ставка на онлайн кредит17:59
- Грипп и простуда: как отличить и как лечить17:19
- СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ: НЕВИННАЯ ЗАБАВА ИЛИ ГРЕХ?13:44
- От звезды и до воды! Святочные гадания — как и когда правильно гадать на Святки11:36
- Как разным знакам зодиака спасти свои отношения от распада11:12
- Важные приметы об иконах, которые уберегут вас от несчастий10:17
- Названа самая распространенная болезнь после новогодних праздников22:10
- Трупы мужчин выносят с КПВВ «Майорское»: подробности
- Люди Медведчука прибыли в "ДНР" для "переговоров": СМИ озвучили цель скандального визита
- "Оцените глубину дыры, в которую ввергли Донбасс "защитники"", - в Сети высмеяли "достижение" "Центробанка ДНР"
- Батюшка Московского патриархата из Донецка с пулеметом пошел против Украины
- В Донецке поражены ценами на мясо после Нового года: "Цены дурдом, где же обещанная стабилизация"
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен
- Видео публикуется впервые: Мысягин показал, как ВСУ разгромили "ДНР" ударом с воздуха. ВИДЕО
- Террористы в "ЛНР" придумали новый способ наполнить пустую казну - пострадают проукраински настроенные жители
- "Не раз оскверняли", - на Донбассе показали "растущее" кладбище соратников убитого главаря ''ЛНР''
- Сотни пеших и километры машин: люди мерзнут в гигантских очередях на постах боевиков в Горловке и Еленовке