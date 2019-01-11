Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Жителям оккупированных территорий упростили условия участия в ВНО

11.01.2019 16:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Жителям оккупированных территорий упростили условия участия в ВНО

Жители временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма могут воспользоваться дополнительными условиями регистрации и участия таких граждан во внешнем независимом оценивании (ВНО). Об этом сообщили в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования, передает УНН.
Участники антитеррористической операции, лица, живущие на временно оккупированной территории АРК или на территории ОРДЛО, смогут зарегистрироваться для участия в ВНО с 5 февраля до 25 марта 2019 года, а также с 3 до 20 мая 2019-го (для участия в дополнительной сессии). Дополнительная сессия ВНО будет проведена с 26 июня до 12 июля 2019 года.
При этом в УЦОКО уточнили, что также только граждане с неконтролируемых территорий, которые не имеют возможности отправить документы для регистрации по почте, могут в установленный срок направить скан-копии фотографии и других необходимых документов на электронный адрес соответствующего регионального центра.
Также на электронный адрес эти граждане могут получить ответ о результатах регистрации, если они не могут указать адрес на подконтрольной правительству территории Украины для получения почтового сообщения. В таком случае сертификаты ВНО хранятся в региональном центре. Их можно забрать в любое удобное время или получить непосредственно в пункте проведения ВНО во время прохождения первого тестирования.
Для участия в ВНО выпускникам, которые проживают в ОРДЛО и оккупированном Крыму, достаточно быть зачисленным по любой форме обучения (дневная, вечерняя, дистанционная, экстернат и т.п.) в общеобразовательном учреждении на территории Украины.



Теги: Донбасс, Крым, ВНО, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх