Готовьтесь к худшему! Прогноз погоды на выходных ужасает

12.01.2019 10:35

Погода в Украине 12 января будет зависеть от атмосферного фронта, который в эту субботу посетит нашу страну, — сообщает Гидрометцентр.

Его влияние приведет к сложным погодным условиям на территории отдельных регионов. Так, 12 января ночью и утром в восточной части порывы ветра 15-20 м / с, метели, местами налипание мокрого снега, гололед. Небольшой снег ожидается сегодня на всей территории Украины, за исключением южных областей.

Еще одним неприятным сюрпризом в эту субботу станет температура воздуха, ведь погода в Украине 12 января будет морозной. Ночью в большинстве областей столбики термометров упадут до -9-12 мороза, днем ​​также температура будет с пометкой «минус».

Ветер 12 января будет юго-западным, скорость — 7-12 м / с.

Далее — детальная информация о том, какой будет погода в Украине 12 января:

На западе Украины в эту субботу в течение суток синоптики прогнозируют небольшой снег. Ночная температура воздуха -9-11 мороза, дневная -1-3.

-9-11 ночью, -6-8 днем ​​будет 12 января в Карпатах. По информации Гидрометцентра, погода в горной местности также будет снежной.

На территории северных областей эта суббота будет морозной и с небольшим снегом. Ночью столбики термометров упадут до -12-14 мороза, днем ​​-4-6 ниже нуля.

Синоптическая ситуация на востоке Украины 12 января будет неоднородной. Разница температур в зависимости от областей будет поражать. Так, в Харьковской области сегодня ночью -11-13 мороза, днем ​​-4-6. На территории остальных областей региона будет значительно теплее — ночная температура -3-5 мороза, днем ​​-2-4. На востоке сегодня ожидается небольшой снег.

В центре Украины также будет холодно и с умеренными осадками. Ночью -11-13, днем ​​-1-3 мороза.

Погода на территории южных областей сегодня будет солнечная и без осадков. Ночная температура -8-10, дневная -1-3 мороза.

Солнечно будет 12 января и на Крымском полуострове. Ночью синоптики прогнозируют -2-4 мороза, днем ​​0 + 2 тепла. Без осадков.

Погода в Киеве 12 января будет с небольшим снегом и «кусающимися» ночными морозами. Ночью в столице -12-14, днем ​​-2-4 мороза.

Самая низкая температура в Киеве 12 января была зафиксирована в 1950 году — -26.9 мороза, самая высокая — в 2005 — +9.2 тепла, — информирует Центральная геофизическая обсерватория Украины.



