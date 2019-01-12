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Как Европа несет Украине «независимость»
Собственник и оператор чешской части нефтепровода «Дружба» Mero может продлить его до границ с Германией, сообщило «Радио Прага». Декларируется, что этот маневр позволит переправлять российскую нефть через Чехию транзитом на немецкие нефтеперерабатывающие заводы. На самом деле соединение южной и северной ветки МН «Дружба» должно снизить зависимость Чехии, а в перспективе Словакии и Венгрии от поставок «черного золота» через Украину. Таким образом, вслед за российским газом страны Европы страхуют и транзит российской нефти от действий якобы «неадекватного соседа», пишет Политека.
Мero является единственной компанией по транспортировке нефти в Чехии и обеспечивает хранение основных объемов национальных стратегических кризисных запасов нефти, ей также принадлежит нефтепровод IKL (Ингольштадт-Кралупы-Литвинов).
Речь идет о возможности продления «Дружбы» до юго-западных границ с Германией вдоль трассы нефтепровода IKL, сообщил председатель совета директоров Mero Станислав Бруна.
Нефтепровод IKL в Германии соединен с трансальпийским трубопроводом TAL, через который нефть из итальянского порта Триест через Альпы поступает в Австрию, Южную Германию и Чехию. TAL работает на пределе своей пропускной способности, в связи с чем очень сложно было вести переговоры об увеличении импорта сырой нефти из Триеста, сообщил Бруна.
Во времена СССР по «Дружбе» поступало практически 100% необходимой Чехии нефти. В настоящее время по «Дружбе» в республику поступает примерно 45% необходимой нефти, остальное идет по нефтепроводу IKL.
Желание Чехии получать больше нефти через Триест связано с тем, что в этот порт из арабских стран и от других поставщиков на танкерах поступает малосернистая нефть (так называемая «сладкая нефть»), тогда как содержание серы в нефти «Дружбы» постоянно увеличивается, и сейчас подошло к предельным для сорта Urals показателям в 1,8%.
В Чехии растет спрос на «сладкую нефть». Трубопровод IKL обладает достаточной пропускной способностью, чтобы нарастить ее поставки в Чешскую Республику из хаба в Ингольштадте.
Продление «Дружбы» вдоль трассы IKL от Литвинова до границы с Германией технически осуществимо. Оба нефтепровода соприкасаются в Нелагозевси, где находится крупнейшее в Чехии стратегическое нефтехранилище. «Дружбу» предполагается продлить до НПЗ Лёйна, и, далее до Ростока на побережье Балтийского моря или Шведта вблизи западной границы Германии. Новые трубопроводы будут соединены с германской системой трубопроводов, имеющей много входных пунктов импорта сырья, например, через белорусскую ветвь «Дружбы» и Польшу.
«Мы всерьез рассматриваем предложение о продлении «Дружбы»», подтвердил Бруна. В случае реализации проекта Чехия сможет переправлять российскую нефть на немецкие НПЗ и покупать больше «сладкой нефти», поступающей по нефтепроводу TAL.
Предполагается, что новая ветка «Дружбы» повысит и прибыльность чешских НПЗ, на которых перерабатывается малосернистая нефть.
Новые трубопроводы не только позволят поставлять больше российской нефти в Германию через белорусскую ветвь «Дружбы», но и при необходимости позволят запустить нефть в обратном направлении − из германской системы нефтепроводов в сторону Чехии, Словакии и Венгрии. Ранее сообщалось, что власти Словакии и Венгрии задумываются о строительстве обходных трубопроводов, которые бы позволили им получать нефть в обход Украины.
Это и логично, так как получение нефти через южное ответвление «Дружбы» — лишний крюк, соответственно выше тарифы. Через Польшу дешевле и надежнее.
Восточно-Европейские страны давно уже не верят в стабильность перекачки через Украину, пытаясь обрести независимость от ненадежного транзитёра. И если по поводу «Северного потока» еще идет дежурная перепалка в паблике, то относительно нефтяной диверсификации даже яростные прибалтийские русофобы предпочитают помалкивать.
Чехия в свое время категорически отвергла предложения о запуске нефтепровода IKL в реверсном режиме, в сторону Германии. Строительство новых газопроводов с юга и севера в обход Украины лишит республику до 80% объема ныне перекачиваемого газа и сделает ее газотранспортную систему убыточной. Планы Чехии по строительству новых нефтепроводов вглубь Германии поставят под вопрос и объемы прокачки нефти по украинской ветви «Дружбы».
Итогом «украинской диверсификации» станет ежегодная потеря почти $3 млрд от газового транзита. Плюс сотни миллионов долларов от сокращений поставок нефти. В течение ближайших 3-4 лет Украина, наконец, может получить желанную независимость от российских углеводородов.
Теги: Украина, Донбасс, Европа, независимость, нефтепровод
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