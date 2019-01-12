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Официально: контракт на поставки ВСУ мощных турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 подписан

12.01.2019 17:04
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Официально: контракт на поставки ВСУ мощных турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 подписан

Киев и Анкара подписали контракт на поставку украинской армии партии мощных турецкий ударных дронов Bayraktar TB2.

О важной закупке, которая укрепит оборону Украины, в Facebook рассказал президент Петр Порошенко, передает "Диалог.UA".

По поводу Bayraktar TB2 Порошенко договорился с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в ходе последнего визита в Анкару. Спустя несколько месяцев сторонам "Укрспецэкспорту" и Baykar Makina наконец удалось достичь договоренности и подписать контракт. Подробности пока не озвучивается. Неизвестно, сколько турецких дронов приобретет Киев и на какую сумму.

"Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня, которые кроме высокотехнологичных характеристик также могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей", - рассказал Порошенко. Без сомнений, новое приобретение серьезно укрепит обороноспособность Украины.

Порошенко отметил, что приобретение турецких Bayraktar TB2 соответствует курсу Украины на переход к стандартам НАТО, в том числе, и в рамках присоединения к открытому рынку вооружения. "Продолжаем перевооружать украинскую армию современными образцами, соответствующими стандартам НАТО!" - констатировал украинский лидер.

Стоит отметить, что на сегодняшний день Baykar Makina состоит на вооружении только ВС Турции. Он считается более современным аналогом знаменитого израильского дрона Heron. Более того, беспилотник еще и рекордсмен в своем классе по продолжительности полета - 24 часа и 34 минуты. Baykar Makina огромный ударный дрон с размахом крыльев 12 м.Он без преувеличения гордость оборонной промышленности Турции.



Теги: Украина, Донбасс, Турция, НАТО, контракт, беспилотник, ВСУ, Порошенко
 
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