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Украина приступила к серийному производству ракетной системы «Ольха»
Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал в интервью правительственному изданию «Урядовый курьер» о начале серийного производства ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», передает espreso.tv и zi.dn.ua.
«В декабре мы получили дополнительный ресурс — 4 млрд грн на закупку новых образцов ВВТ. Уже начинаем серийное производство ракетного комплекса "Ольха". Продолжаются опытно-конструкторские работы во многих других проектах, которые значительно повысят наши способности», — сообщил Полторак.
Кроме того, министр рассказал, что работы над модернизацией формы и экипировки военных в 2019 году также продолжатся.
Ранее сообщалось, что на нужды финансирования задач безопасности и обороны в государственном бюджете на 2019 год предусмотрены дополнительные 33,3 миллиарда гривень.
Теги: Украина, Донбасс, производство, бюджет, финансирование, РСЗО "Град", Минобороны, Полторак
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