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Украина увеличила импорт иностранных лекарств

12.01.2019 12:51
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Украина увеличила импорт иностранных лекарств

На протяжении 2018 года в Украину было импортировано лекарств и прочих медицинских препаратов на 1 миллиард 533 миллиона долларов. По сравнению с 2017 годом импорт вырос на 105 миллионов долларов.

Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы (ГФС) Украины, передает zi.dn.ua.

Лидером среди поставщиков медицинских препаратов в Украину продолжает оставаться Германия. Фармацевтические предприятия этой страны поставили в Украину препаратов на 303 миллиона долларов.

На втором месте оказалась Индия с показателем 144 миллиона долларов. Третье место с импортом лекарств на 131 миллион долларов занимает Франция.

При этом представители ГФС отметили, что в течение 2018 года Украина экспортировала лекарства на сумму в 183 миллиона долларов.

Напомним, что с 1 января 2019 года украинцы могут возвращать в аптечные киоски лекарственные препараты, которые имеют ненадлежащее качество.



Теги: Украина, Донбасс, Франция, Германия, Индия, импорт, лекарства
 
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