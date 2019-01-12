Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украинцы готовятся к исчезновению целой области

12.01.2019 13:09
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинцы готовятся к исчезновению целой области

Активисты Днепра предложили сменить имя области на Сичеславскую. Таким образом будет подчеркнуто казацкое прошлое области. Ведь не ее территории располагались пять из восьми сечей: Томаковская, Никитинская, Базавлуцкая, Чертомлинская и Подпольненская, пишет from-ua.
Историк Николай Чабан представил жителям области раритетные издания, в которых город называется именно Сичеслав.
Для переименования нужно, чтобы Верховная Рада проголосовала конституционным большинством — 300 голосов.
К слову, Херсон может исчезнуть с карты Украины: подробности неожиданной инициативы. Президента Украины Петра Порошенко призвали переименовать Херсон, вернув ему старое название.
Соответствующее предложение было опубликовано на сайте электронных петиций 4 января. Ее автор — Владимир Дощечкин — считает, что украинскому городу нужно вернуть историческое название — Корсунь.
Автор петиции напомнил, что Херсон был назван в честь Херсонеса, где крестился князь Владимир и откуда в Киев, в Десятинную церковь он доставил мощи святого Климента и саркофаг в котором был похоронен Ярослав Мудрый. При этом он подчеркивает, что настоящим летописным названием Херсонеса была Корсунь.



Теги: Украина, Донбасс, Днепропетровская область, исчезать, область
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх