Украинцы готовятся к исчезновению целой области

12.01.2019 13:09

Активисты Днепра предложили сменить имя области на Сичеславскую. Таким образом будет подчеркнуто казацкое прошлое области. Ведь не ее территории располагались пять из восьми сечей: Томаковская, Никитинская, Базавлуцкая, Чертомлинская и Подпольненская, пишет from-ua.

Историк Николай Чабан представил жителям области раритетные издания, в которых город называется именно Сичеслав.

Для переименования нужно, чтобы Верховная Рада проголосовала конституционным большинством — 300 голосов.

К слову, Херсон может исчезнуть с карты Украины: подробности неожиданной инициативы. Президента Украины Петра Порошенко призвали переименовать Херсон, вернув ему старое название.

Соответствующее предложение было опубликовано на сайте электронных петиций 4 января. Ее автор — Владимир Дощечкин — считает, что украинскому городу нужно вернуть историческое название — Корсунь.

Автор петиции напомнил, что Херсон был назван в честь Херсонеса, где крестился князь Владимир и откуда в Киев, в Десятинную церковь он доставил мощи святого Климента и саркофаг в котором был похоронен Ярослав Мудрый. При этом он подчеркивает, что настоящим летописным названием Херсонеса была Корсунь.