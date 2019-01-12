За невыполнение приказов в Министерстве обороны Украины начали увольнять офицеров

12.01.2019 10:51

В Министерстве обороны Украины уволили двух начальников Территориальных квартирно-эксплуатационных управлений ВСУ за невыполнение приказов.

Об этом написал внештатный советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков в Facebook, передает donpress.com.

» Началось в колхозе утро… За невыполнение приказов министра обороны слетели с должностей и уволены из ВСУ два (из четырех) начальников Территориальных квартирно-эксплуатационных управлений.», — написал он.

Также Бирюков сообщил, что понижены в званиях, сняты с должностей (с переводом на нижестоящие должности) еще с десяток офицеров.

В комментариях он пояснил, что они не освоили выделенные средства.