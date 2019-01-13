«Идут магнитные бури»: эксперты назвали даты

13.01.2019 10:33

В январе на Землю обрушится сразу несколько магнитных бурь. Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Сегодня», самая мощная магнитная буря прогнозируется 24 января.



Кроме того, значительные магнитные возмущения ожидаются 16 и 25 января. Эксперты отмечают, что именно в эти дни самочувствие многих людей может ухудшиться. Иммунолог Борис Скачко дал несколько советов украинцам. Он отметил, что в дни магнитных бурь ни в коем случае нельзя переутомляться и заниматься тяжелой физической работой. По возможности нужно больше отдыхать. Доктор подчеркнул, что к магнитной буре подготовиться невозможно, но при соблюдении определенных правил человек сможет снизить неприятные симптомы.



«Нельзя подготовиться к отдельно взятой магнитной буре, нужно просто понимать, что они будут. И для того, чтобы жить, лучше и дольше быть в постоянной готовности: правильный рацион питания, водный режим»,- заявил Скачко. Он рекомендует пить как можно больше воды: обезвоживание приводит к образованию тромбов и к скачкам давления. Проводите время на свежем воздухе, запаситесь необходимыми лекарственными препаратами, по возможности избегайте стрессовых ситуаций.