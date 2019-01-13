Кандидаты в президенты Украины : кто они

13.01.2019 14:28

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Но избирательная кампания официально стартовала 31 декабря 2018 – именно с этого дня стала доступна регистрация кандидатов на пост главы страны.

Регистрация продлится до 4 февраля 2019, а уже 9 февраля появится окончательный список претендентов в президенты.

Снять свою кандидатуру кандидат сможет до 7 марта 2019.

Журналисты 112 предлагают ознакомиться с кандидатами, которых уже зарегистрировали в Центральной избирательной комиссии Украины.

Игорь Шевченко





Игорю Анатольевичу Шевченко 47 лет, не женат. С 2 декабря 2014 года по 2 июля 2015 занимал должность министра экологии и природных ресурсов Украины, сейчас - президент благотворительной организации "Успешная Украина".

Шевченко беспартийный, самовыдвиженец.

В 1988 году Игорь Шевченко поступил в Киевский институт физической культуры. После этого перевелся на исторический факультет Киевского университета им. Т. Шевченко, потом – на юридический факультет, затем в Институт международных отношений. Учился в Академии европейского права Европейского университета в Италии, в Гарвардском и Йельском университетах.

Согласно декларации, Шевченко в 2017 году получил 4,318 млн гривен доходов от сдачи в аренду своей недвижимости. Наличных денег у Игоря Анатольевича – 170 тыс. гривен, 1,77 млн долларов и 850 тыс. евро. На счетах в разных банках – 177 тыс. гривен и 491 доллар.

Шевченко владеет тремя автомобилями – Toyota Land Cruiser 200, 2001 года выпуска, Mercedes Benz CLK 500 и Range Rover, 2018 года выпуска. При этом, Игорь Анатольевич – гордый хозяин 20 гаражей в пределах Киева.

Сергей Каплин

Народный депутат Сергей Николаевич Каплин в свои 39 лет разведен и имеет троих детей. Проживает в селе Опрышки Полтавской области, однако, согласно декларации, владеет домом и в Киеве.

Каплин выдвиженец "Социал-демократической партии".

Экономическое образование Сергей Николаевич получил в Украинском государственном университете пищевых технологий, юридическое – в Киевском экономическом национальном университете ми. В. Гетьмана.

В декларации за 2017 год Каплин указал доходы в размере 473,4 тысяч гривен – все исключительно с места работы.

Ездит Каплин на Kia Magentis, 2007 года выпуска. Никаких личных средств и счетов в банках не имеет, дорогих подарков не получает, антиквариат не коллекционирует.

Валентин Наливайченко

Валентину Александровичу Наливайченко 52 года, он женат и воспитывает дочь. Является Государственным служащим 1-го ранга.

Валентин Александрович – выдвиженец политической партии "Гражданско-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость". С предвыборной программой кандидата можно ознакомиться здесь.

Наливайченко поступил в Харьковский университет на факультет филологии, однако оттуда его забрали в армию после года обучения. Отслужив, перевелся на филфак Киевского государственного университета имени Т.Г. Шевченко. С 1991 года учился в Институте разведки имени Андропова, через три года отчислился и вернулся в Украину в распоряжение СБУ.

Если верить декларации, Наливайченко живет на зарплату жены и скромные дивиденды. Супруга Елена заработала за 2017 год 39,4 тыс. гривен. Дивиденды Валентина Наливайченко составляют 18 гривен.

Пополам с женой Наливайченко владеет тремя квартирами, еще одна находится в собственности только Елены, как и три земельных участка в Киевской области. Самому же Валентину Наливайченко принадлежит только участок площадью 1200 м2 в Киевской области.

Транспортным средством семья Наливайченко не разжилась.

Виталий Скоцик

Виталий Евстафьевич Скоцик – 46-летний политик и экономист. Женат, воспитывает трех детей. Профессор кафедры коневодства и пчеловодства Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

Виталий Евстафьевич – беспартийный, самовыдвиженец.

Окончил Украинскую сельскохозяйственную академию, учился в США в Университете Пердью.

Как гласит декларация Скоцика, основным его доходом является предпринимательская деятельность, которая принесла ему в 2017 году чуть более 2 млн грн. Вместе с зарплатой профессора и главы "Аграрной партии" Скоцик получил доход в размере 2,19 млн.

Наличными Виталий Евстаьевич держит 250 тыс. долл., на банковских счетах – 689 тыс. грн и 30 тыс. долл.

В собственности Скоцика дом площадью 187,5 кв. м и два земельных участка. Его жене повезло больше: она владеет тремя участками и домом покрупнее – 1419,2 кв. м. Ездит же кандидат в президенты на Infiniti QX80 2015 года выпуска.

Андрей Садовый

Мэру Львова Андрею Ивановичу Садовому 50 лет. Он женат, отец пяти сыновей. На его управление Львовом пришелся "мусорный кризис", который остается нерешенным.

Садовой – выдвиженец политической партии "Объединение "Самопомич". С предвыборной программой кандидата можно ознакомиться в нашем материале "Увеличение зарплат, приватизация и борьба с детским алкоголизмом: Предвыборная программа Андрея Садового".

Андрей Иванович получил образование во Львовском техникуме радиоэлектроники. Позже – во Львовской "Политехнике", где изучает приборы и электронные устройства. Спустя два года после выпуска поступает в тот же "Политех" на специальность "Финансы и кредит".

В качестве доходов за 2017 год Садовой указывает в декларации исключительно зарплату по месту работы – 491, 8 тыс. грн. На банковском счете мэра Львова – 3 957 грн, наличные сбережения есть только у жены Садового – 10 тыс. долл. и 15 тыс. грн.

Недвижимости у Андрея Садового нет – два земельных участка и два дома, равно как и два автомобиля Садовых (Merсedes-Benz Viano SDI 2.2 TRE/L 2012 года выпуска и Skoda Kodiaq Style 2017 года выпуска), принадлежат супруге Садового Екатерине.