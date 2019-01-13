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Названы лучшие гадания на Старый Новый год-2019
Стоит отметить, что, в ночь с 13 на 14 января, с помощью гаданий можно узнать имя, характер, цвет волос своего суженого, скоро ли будет свадьба, будет ли брак счастливым и многое другое.
Гадание на Старый Новый год с чашками
Сколько человек будут гадать, столько нужно чашек. По чашкам необходимо разложить кольцо, хлеб, монету, сахар, соль, лук, а в одну налить воды. С закрытыми глазами каждый из гадающих выбирает себе чашку. Что оказалось в посудине, таким и будет ближайшее будущее.
Кольцо означает скорую свадьбу,
хлеб – достаток,
монета – богатство,
сахар – веселье,
соль – неудачу,
лук – слезы.
Чашка с водой предвещает жизнь без особых перемен.
Гадание на Старый Новый год на зернах
Возьмите банку с любой крупой и задайте интересующий вас вопрос. Затем достаньте левой рукой горсть зерен и пересчитайте их. Четное количество означает положительный ответ на ваш вопрос, а нечетное – отрицательный.
Гадание на Старый Новый год на варениках
Это одно из наиболее традиционных гаданий на Старый Новый год. Хозяйка дома готовит вареники с картошкой или капустой, и в некоторые из них кладет неожиданную начинку. По тому, кому что попадется, определяют судьбу человека в новом году. Например, леденец означает сладкую жизнь, бумажная купюра или монетка – обогащение, конфеты-драже – пополнение в семье, нитка – длинную дорогу, путешествие, пуговица – красивые обновки, перчинка – яркую жизнь «с перчинкой».
В ночь с 13 на 14 января незамужним девушкам нужно положить под подушку четыре карты с изображениями королей разных мастей. На утро нужно вытащить одну карту. Но не смотреть. Какой масти будет король, таким будет и будущий муж. Пиковый король – старый и ревнивый муж, трефовый – муж-военный, червовый – молодой и богатый суженый, а бубновый король значит, что муж будет желанным.
Гадание 13 января на имя суженого
Узнать имя будущего мужа на Старый Новый год очень просто. Достаточно просто выйти на улицу и попросить первого встречного мужчину назвать его имя.
Гадание на Старый Новый год по книге
Узнать ответ на свой вопрос на Старый Новый год можно с помощью книги. Мысленно озвучьте свой вопрос и в наугад выбранной книге назовите номер страницы и строки. Фраза, написанная в этом месте, и послужит ответом на ваш вопрос.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, праздник, гадание, Старый новый год
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