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НБУ будет с молотка продавать огромные листы неразрезанных гривен
13.01.2019 08:30
Национальный банк Украины выставит на аукцион неразрезанные листы банкнот различного номинала.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Электронный биржевой аукцион проведут 24 января. В НБУ сообщили, что на аукцион будут выставлены неразрезанные листы банкнот номиналами 1 и 2, 5 и 10 гривен в связи с повышенным спросом и многочисленными заявками.
Аукцион состоится 24 января в 11:00 в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа. Его проведет Универсальная товарная биржа "Контрактовый дом УМВБ".
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, НБУ, гривня, аукцион
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