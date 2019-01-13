НБУ будет с молотка продавать огромные листы неразрезанных гривен

13.01.2019 08:30

Национальный банк Украины выставит на аукцион неразрезанные листы банкнот различного номинала.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Электронный биржевой аукцион проведут 24 января. В НБУ сообщили, что на аукцион будут выставлены неразрезанные листы банкнот номиналами 1 и 2, 5 и 10 гривен в связи с повышенным спросом и многочисленными заявками.

Аукцион состоится 24 января в 11:00 в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа. Его проведет Универсальная товарная биржа "Контрактовый дом УМВБ".

Источник: https://antikor.com.ua