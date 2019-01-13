Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

НБУ будет с молотка продавать огромные листы неразрезанных гривен

13.01.2019 08:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
НБУ будет с молотка продавать огромные листы неразрезанных гривен

Национальный банк Украины выставит на аукцион неразрезанные листы банкнот различного номинала.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Электронный биржевой аукцион проведут 24 января. В НБУ сообщили, что на аукцион будут выставлены неразрезанные листы банкнот номиналами 1 и 2, 5 и 10 гривен в связи с повышенным спросом и многочисленными заявками.

Аукцион состоится 24 января в 11:00 в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа. Его проведет Универсальная товарная биржа "Контрактовый дом УМВБ".

 

Источник: https://antikor.com.ua 



Теги: Донбасс, НБУ, гривня, аукцион
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх