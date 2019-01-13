Прекратятся операции с картами: ПриватБанк предупредил о сбоях

13.01.2019 09:30

«ПриватБанк» сообщил об ожидаемых сбоях в работе. Финансисты прогнозируют, что в течение первого полугодия 2019 года на 15% возрастет количество бесконтактных транзакций посредством карт или устройств бесконтактной оплаты. Из-за этого возрастет нагрузка на банковские системы.

Для наращивания мощностей 13 января айтишники Приватбанка проведут очередной этап регламентных работ по модернизации процессингового центра.

«Обычно технологические работы в банке планируются в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций",

- сказано в сообщении пресс-службы финучреждения.

Уточняется, что регламентные работы осуществят в ночь с 13 на 14 января с 24:00 до 4:00. На данный период операции с картами будут приостановлены!

В этот перерыв банковский персонал обещает провести мероприятия по повышению качества работы сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети.

Источник: http://kr24.com.ua