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Прекратятся операции с картами: ПриватБанк предупредил о сбоях

13.01.2019 09:30
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Прекратятся операции с картами: ПриватБанк предупредил о сбоях

«ПриватБанк» сообщил об ожидаемых сбоях в работе. Финансисты прогнозируют, что в течение первого полугодия 2019 года на 15% возрастет количество бесконтактных транзакций посредством карт или устройств бесконтактной оплаты. Из-за этого возрастет нагрузка на банковские системы. 

Для наращивания мощностей 13 января айтишники Приватбанка проведут очередной этап регламентных работ по модернизации процессингового центра.

«Обычно технологические работы в банке планируются в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций",

сказано в сообщении пресс-службы финучреждения. 

Уточняется, что регламентные работы осуществят в ночь с 13 на 14 января с 24:00 до 4:00. На данный период операции с картами будут приостановлены! 

В этот перерыв банковский персонал обещает провести мероприятия по повышению качества работы сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети.

 

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Украина, Донбасс, сбой, ПриватБанк
 
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