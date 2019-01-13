Растаможка евроблях станет еще дороже, названы сроки

Сейчас и до 22 февраля включительно растаможка транспортного средства на еврономерах обходится владельцам вполовину дешевле, благодаря льготному периоду.

А кроме того, в фискальной службе отметили, что размер таможенных платежей существенно возрастет. И уже с мая наступившего года к нарушителям таможенных режимов "транзит" и "временный ввоз" правоохранители начнут применять жесткие финансовые санкции вплоть до конфискации автомобиля.